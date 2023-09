Ronny Mauricio señala calendario para jugar con el Licey

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ronny Mauricio solicitará el permiso de los Mets de Nueva York para jugar en diciembre y por lo menos durante un mes con los Campeones Nacionales y del Caribe, Tigres del Licey en la próxima temporada del béisbol otoño-invernal 2023-24 dedicado a Onfalia Morillo.



Durante una entrevista para el canal de YouTube del Licey, Mauricio describió sus emociones al debutar el pasado viernes en las Ligas Mayores con los Mets y tuvo palabras de elogio para su compañero en las filas azules, Elly De La Cruz, el capitán del Licey, Emilio Bonifacio y el manager José Offerman.



«Las cosas cambian, ya no depende tanto de mí, pero voy a pedir permiso al equipo para jugar un mes, en diciembre, y si pasamos estar ahí, para ayudar a buscar la corona número 24», dijo el recién debutante en las Grandes Ligas.



Dijo que ha pensado que está viviendo un sueño con su ascenso en las Grandes Ligas, pero que también entiende que nació y ha trabajado para estar en ese lugar.



«Es un momento muy especial que solo pasa una vez en la vida. Algo que siempre soñé desde que empecé a jugar al béisbol. Al llegar a la caja de bateo miré a mi alrededor y respiré hondo. Y me dije a hacer lo que sé que es jugar pelota», añadió.



Reveló que se sintió demasiado bien al poder contar con la presencia de su familia en las gradas a la cual saludó tras pegar su primer hit en las Mayores y que fue un doble conectado a 117 millas por hora.



A pesar de ser electo como el Jugador Más Valioso de la serie regular, Mauricio entiende que la captura del campeonato pasado fue una labor de equipo.



«Yo puse mi granito de arena, lo que pude hacer, pero fue una labor de todos, incluyendo los que estaban en el dogout que se mantuvieron apoyando, de todo el staff. Me considero un ganador y fue el primer campeonato de mi carrera. Es algo muy especial, saborear ese momento», dijo Mauricio, quien tuvo la oportunidad de anotar la carrera que significó la obtención del campeonato en el quinto partido de la serie final contra las Estrellas Orientales.



Añadió que espera volver a estar con Offerman a quien definió como un «manager excelente» y a quien agradeció por toda la ayuda que le brindó y la confianza que depositó en él.



«Jugar con Bonifacio (Emilio, el capitán) es algo especial. Es como tener un conductor en el bus, un guía. No teníamos que preocuparnos por nada. Me ofreció muchos consejos y todavía lo hace cuando conversamos», agregó.



Consideró a Elly De la Cruz como «un fenómeno, un talento increíble» que va a llegar muy lejos y lo definió como un pelotero que contagia su energía y te inspira a dar lo mejor.



Firmado como torpedero, también jugó en tercera base y el jardín izquierdo este año en las ligas menores hasta que hace un par de semanas fue colocado en la segunda base, posición que ha defendido hasta el momento en las Grandes Ligas.



«Agradezco todo el apoyo de la fanaticada azul, sobre todo cuando estaba pasando por malos momentos en la temporada pasada y en la próxima, si está en mis manos, estaré ahí para ayudar a ganar la corona número 24», indicó.

