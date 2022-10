Ronny Mauricio: “Estamos jugando hasta que el Licey sea campeón”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El campocorto de los Tigres, Ronny Mauricio, tuvo una estelar actuación este pasado domingo, terminó de 4-2, con un doble, carrera impulsada, una anotada y una base robada en la victoria azul 6-4 frente a los Leones del Escogido, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.



“Tremendo partido, le dimos las gracias a Dios por darnos la victoria y nos mantuvimos trabajando duro hasta el último out, siempre dando lo mejor para aportar lo más que se pueda al equipo”, declaró el jugador en la rueda de prensa post-juego.



“Verán muchas cosas nuevas de mi este año, incluyendo más enfoque, porque estoy trabajando para conseguirlo. Además, hay que tener memoria corta, puedes fallar un turno pero el próximo puede que sea más importante que el anterior”, agregó.



Mauricio se refirió a la importancia de compartir el terreno con el prospecto número uno de los Rojos de Cincinnati, Elly De La Cruz: “Es un tremendo pelotero y una gran persona. Se siente bien jugar a su lado porque eso nos ayuda a competir más, ya que él nos inspira a hacerlo. Él siempre da el 100%.”



El bateador ambidiestro declaró que no tiene restricciones para jugar con los Tigres: “por el momento no hay limitaciones, estamos jugando hasta que el Licey sea campeón”, agregó.



Sobre su defensa



El titular en la posición número seis de los últimos dos partidos, contó que está esforzándose para refinar sus habilidades defensivas.



“Esperen cosas buenas porque he estado trabajando mucho con Offerman, que me está ayudando bastante, también estuve tratando de mejorar este año durante la temporada”, dijo.



“Al final uno siempre sabe lo que necesita, lo que falta para ser mejor cada día. Mi organización no me exige tanto así, pero yo tengo que mejorar porque es mi carrera. Los peloteros siempre saben lo que requieren y la defensa es algo que yo necesito trabajar y yo sé que puedo hacerlo”, relató.



Los Tigres visitan a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli, este lunes a las 7:30 pm, para la continuación del campeonato 2022-23 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

