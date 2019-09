Ronnie Belliard se integra al Licey, será asistente del dirigente del equipo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TIERRA ALTA, Boca Chica.- “Ronnie Belliard está aquí para lo que el Licey necesite, Ronnie Belliard está cien por ciento para ayudar a la causa azul”. Así se expresó éste ícono del Siglo XXI como jugador por una 15 temporadas y que este jueves 26 de septiembre se ha integrado como miembro del cuerpo técnico del los Tigres.

En palabras del gerente general Junior Noboa, Belliard entra como asistente del dirigente Pedro López para la temporada 2019-20, y por su pasado como puntal ofensivo y defensivo en sus tiempos de jugador, es visto como una figura de peso específico dentro del club house como orientador lo que significa la mística ganadora y la disciplina del más ganador conjunto del béisbol otoño invernal dominicano.

“La motivación siempre ha estado y los Tigres del Licey este año hicieron las diligencias para traerme, doy gracias a Dios porque estoy con otros veteranos que han estado aquí”, dijo el jugador al periodista Juan Nova Jr., quien le entrevistó en la academia de los Marineros de Seattle, donde los felinos realizan su pre-temporada.

Expresó que la motivación para integrarse al cuerpo de coaches de los Tigres, “es que siempre he sido liceísta”, que esta vez estará con el conjunto para la temporada completa, que viajará a los juegos del interior “y estaré con el equipo en las buenas y en las malas”. El año pasado, Ronnie estuvo de manera parcial con el equipo.

Al pedírsele un mensaje a la fanaticada, se remontó a sus tiempos de estelar defensor de la segunda o la tercera base de la causa añil, cuando era aclamado por la feligresía azul.

“Siempre he dicho que hubo un Ronnie Belliard por el fanático; el fanático, creo, era la gasolina de Ronnie Belliard; un carro no camina si no le echas aceite y creo que ellos (los aficionados) también eran el aceite”, significó.

Rememoró el apoyo que recibía cuando bateaba en una situación que ameritaba un batazo oportuno, los fáticos se ponían de pie y gritaban: “Ronnie, Ronnie, Ronnie y muchas veces los complací”.

“Creo que fue el fanático que llevó a Ronnie Belliard a venir 15 temporadas sin faltar a apoyar a los Tigres del Licey y le doy gracias; y me doy el placer de decir, que no hay fanático como el del Licey, que sigan apoyando a los muchachos, (porque) creo que este año tendremos un gran equipo”.

Belliard fue un jugador que disputó 13 temporadas con seis equipos de Grandes Ligas, comenzando por los Cerveceros de Milwaukee, Rockies de Colorado, Indios de Cleveland, Cardenales de San Luis, Nacionales de Washington y Dodgers de Los Ángeles.

