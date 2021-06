Rondón le recuerda a Jean Alain que en todas las reuniones que tuvieron solo no le revisaron los zapatos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El empresario Ángel Rondón Rijo reveló este martes que en todas las reuniones que sostuvo en el despacho del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, lo único que nunca le revisaron fueron sus zapatos.

En ese sentido, Rondón dejó entrever que pudo haber ingresado a las mismas con algún dispositivo tecnológico, que pueden usarse hasta en los calzados.

“En todas las reuniones que me llamaste a tu despacho lo único que tu portero no revisaba eran los zapatos. Me imagino que conoces los dispositivos de esta época lo pequeño que son. #JeanAlainMiente”, escribió en su Twitter el también imputado en el caso Odebrecht, en respuesta a la carta enviada por Rodríguez al presidente Luis Abinader donde dice sentirse amenazado por el primero.

Rondón entiende que la carta de Jean Alain debió ser dirigida a la actual procuradora o, en su defecto, una querella a la Policía, “aunque no sé en base a qué, si ni siquiera he hablado contigo mucho menos amenazarte”.

“Por mí no tengas miedo, no es muerto que te quieren, es PRESO”, agregó Rondón.

El empresario dijo que quiere ver al encargado del Ministerio Público respondiendo “por el daño deliberado y alegre e irresponsable de manejar un caso que debió manejarse con tanta seriedad”.

Asimismo, Rondón sostuvo que el mismo día que mandan la carta, promueven en las redes tendencias falsas en su contra, “todos desde el mismo lugar”.

Carta de Jean Alain

Hoy se hizo pública la comunicación remitida por Rodríguez a Abinader, en la cual manifestó sentirse amenazado por el empresario Rondón y Díaz Rúa, imputados en el caso de sobornos Odebrecht.

En la misiva al jefe de Estado, precisó que las reiteradas amenazas por parte Rondón pone en peligro su vida y la de su familia, debido a que este externó de forma pública su deseo de asesinarlo.

“Precisamente en esa condición de jefe de Estado, pongo en su conocimiento la grave situación que atenta contra mi propia vida y la de mi familia ya que en fecha 26 de mayo de los corrientes, el ciudadano Ángel Rondón, imputado del caso Odebrecht, expresó de forma pública, clara y abierta durante el programa Acento TV, su deseo de asesinarme, solo limitando la ejecución del acto a no tener un instinto criminal”, señaló Rodríguez.

