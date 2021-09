Rondo sobre la veteranía de los Lakers: “No hay longevidad sin disciplina”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL,- Tras oficializarse su regreso a los Lakers, Rajon Rondo ha vuelto a ser presentado como jugador angelino. El base, que ya estuvo en la plantilla entre 2018 y 2020, ofreció sus primeras declaraciones tras el fichaje, en las que fue rápidamente preguntado por la avanzada edad de la plantilla, un tema que ya era recurrente antes de su llegada. A sus 35 años, Rondo es el sexto integrante del equipo que alcanza o supera dicha edad, pero no ve esto como un problema.

“El conocimiento del juego es clave para ganar un campeonato, y obviamente nuestra edad y nuestra experiencia en la pista nos aportan mucho de eso” afirmó antes de continuar con un tono más ligero. “Además, para mí es genial no ser el jugador más veterano de la plantilla por una vez. Debo ser como el quinto o así, lo cual es un gran cambio para mí. Hace dos meses estaba en un equipo en el que era el más viejo y ahora soy parte de los jóvenes”.

“Ya estoy deseando escuchar a nuestros detractores decir que la edad es un problema. Pero lo cierto es que en esta liga no se alcanza la longevidad sin disciplina. Tenemos varios jugadores con muchos partidos a sus espaldas, pero si siguen jugando a este nivel después de tanto tiempo es por algo. No me preocupa que la gente diga que la edad va a ser un problema. Yo creo que el factor mental va a ser crucial este año”.

Rondo compartirá posición con Russell Westbrook, la gran incorporación de los Lakers en este mercado. El ex de los Wizards es un jugador sobre el que las opiniones tienden a polarizarse bastante, lo que llevó a que se preguntase a Rajon por él, y este quiso destacar la faceta competitiva de su nuevo compañero.

“Aportará más emoción y energía a los entrenamientos. Estoy deseando competir con él y con el resto de integrantes del equipo. Hay una gran cantidad de competidores puros en la plantilla, y ya tengo ganas de volverme mejor cada día a su lado”.

Por último, el base habló acerca de sus sensaciones tras una última temporada complicada y marcada por las lesiones. Rondo no pudo ser un factor determinante en la postemporada de los Clippers, pero confía en poder serlo con los Lakers como ya lo fue en la burbuja.

“No han pasado 10 años de aquello, así que creo que mi juego no ha cambiado demasiado. Eres tan bueno como tu entrenador piense que eres. Cuando miro a esta plantilla e intento pensar en qué punto de mi carrera estoy, aún siento que puedo aportar muchas cosas. Ahora mismo mi idea es que, si ganamos, ninguna otra cosa importa” finalizó.

