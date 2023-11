Ronald Acuña Jr. listo para jugar en la LVBP: “Siempre hay tiempo para mejorar”

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA.- Aunque viene de disputar 159 encuentros en la temporada regular 2023 con los Bravos de Atlanta y también vio acción en la postemporada, Ronald Acuña Jr. al parecer no quiere que termine el mejor año profesional de su carrera.

Luego de una campaña histórica en la que se convirtió en el primer jugador con 40 jonrones y 70 bases robadas en un mismo año en MLB y que probablemente corone este jueves con el premio a Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Acuña se está preparando para jugar nuevamente con los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Si Acuña es nombrado Jugador Más Valioso, sería el primer jugador latinoamericano que juega en la liga invernal de su país justo después de haberse llevado el premio desde que el dominicano Vladimir Guerrero lo hiciera para los Tigres del Licey en la campaña 2004-2005 tras ser JMV de la Liga Americana con los Angelinos.

Acuña entrenó el martes con Tiburones en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de La Guaira, antes del juego contra Caribes de Anzoátegui. En declaraciones difundidas por la cuenta de X (anteriormente conocido como Twitter) de Tiburones, dijo estar “súper contento de volver a vivir otra experiencia aquí en el béisbol venezolano”.

Sobre las razones para jugar nuevamente en su país, Acuña comentó que, en su opinión, haber visto acción en Venezuela la campaña pasada lo ayudó a tener la temporada que tuvo en el 2023 con Atlanta.

“Siempre hay tiempo para aprender, siempre hay tiempo para mejorar y por eso es una de las cosas que estoy aquí, para mejorar cada día, para mejorar como persona, como pelotero, y tener un buen año el año que viene, con el favor de Dios, (así) como éste”.

“Como lo he dicho anteriormente, el pelotero mientras más juegue, yo creo que desarrolla más sus habilidades y mejora su rendimiento, mejora el estilo de juego”, siguió Acuña. “Yo creo que eso fue una de las cosas que me pasó a mí este año”.

Consultado sobre si tendría algún tipo de limitaciones, Acuña comentó: “No, no, de verdad que no. Gracias a Dios estoy contento porque los Bravos me dejaron jugar sin restricciones. Inteligente, pero sin restricciones”.

En la temporada 2022-2023, Acuña jugó 12 encuentros con Tiburones, 10 en la ronda regular y dos en la final. En la primera etapa, bateó de 34-15 con un doble, dos jonrones, 10 carreras anotadas y seis empujadas, dejando una línea de .441/.513/.647 y un OPS de 1.160. En la final ante el Caracas, disputó los dos primeros juegos de la serie y bateó de 7-2 con un jonrón y dos boletos. Tras incidentes en la tribuna entre fanáticos y allegados suyos durante el segundo encuentro, Acuña decidió no jugar más.

La semana pasada, durante las Reuniones de los Gerentes Generales en Arizona, el presidente del departamento de operaciones de béisbol de los Bravos, Alex Anthopoulos, dijo que veía con buenos ojos que Acuña jugara en su país.

«Creo que le vino bien. Que jugara fue algo bueno”, dijo Anthopoulos en declaraciones recogidas por Justin Toscano del Atlanta Journal-Constitution. “Si los jugadores de posición quieren jugar – creo que vemos a los lanzadores un poco diferente – pero si cualquiera de nuestros jugadores de posición quiere jugar en el invierno, a menos que estén saliendo de algún tipo de lesión, los alentamos a jugar”.

Acuña ha dejado a entrever en sus redes sociales que podría debutar este mismo jueves 16 de noviembre, justo el día que se anunciarán los ganadores del premio JMV. Acuña es finalista en la Liga Nacional, junto a Mookie Betts y Freddie Freeman de los Dodgers.

El lunes, Alberto Díaz, gerente general de La Guaira, le comentó al departamento de prensa de la LVPB que Acuña “se estrenará en cualquier momento entre la presente y la próxima semana. Este martes, Ronald sostendrá una reunión con Luis Sojo (gerente deportivo) y (el mánager) Edgardo Alfonzo, en la que se definirán los parámetros de su estadía con Tiburones”.

“En este instante, no hemos establecido en cuántos encuentros participará. Tenemos que revisar el acuerdo de Atlanta con el anterior gerente (César Collins) y proponer lo que tenemos pensado. Entonces, tendremos una idea clara sobre la duración de su estadía con el equipo. Es algo que este martes vamos a tener mucho más claro”.