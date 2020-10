VIDEO: Ronald Acuña hizo historia con jonrón abriendo juego ante los Marlins

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON.- El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. puso a los Bravos arriba 1-0 en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional al sacar del parque el segundo pitcheo que vio del abridor de los Marlins, el dominicano Sandy Alcántara.

Acuña se convirtió en el jugador más joven (22 años, 293 días) en disparar un cuadrangular abriendo la primera parte o el cierre de una primera entrada de un encuentro de postemporada, indicó Las Mayores.

RONALD ACUNA JR! Leadoff HR!

The @Braves take the early lead! pic.twitter.com/b4dtt0BKsw

