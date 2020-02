Ronald Acuña encabeza pelotón de venezolanos en Spring Training

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Venezuela mantiene su sitial entre los máximos exportadores de talento en el planeta beisbolero y suya es la segunda cifra más abultada de representantes en estos entrenamientos primaverales de las Grandes Ligas, según el portal Las Mayores.com.

La embajada del país suramericano en la MLB cuenta con al menos un jugador en cada uno de los 30 equipos, un privilegio que comparte con únicamente la República Dominicana y, por supuesto, Estados Unidos, el anfitrión de la fiesta.

Este año suman 144 los venezolanos presentes en el Spring Training, bien sea porque están protegidos en los rosters de 40 o porque acudieron como invitados. En la huella extranjera que participa en los complejos de Arizona y Florida tan solo aparece por arriba de ellos ese grupo de 227 dominicanos que se reparten entre las distintas divisas.

La estrella principal

Miguel Cabrera cumple en abril los 37 años de edad y lo hace con múltiples metas al alcance del madero.

Necesita 185 hits para llegar a 3.000. Requiere apenas 6 empujadas para 1.700. Con 23 cuadrangulares más aterrizará en 500. Con otros 23 dobletes sumará 600. Con 71 anotadas adicionales tendrá 1.500.

No hay duda de que es el mejor bateador salido de Venezuela y muchos analistas dan ya por seguro que algún día tendrá un lugar en el Salón de la Fama. Pero aunque no necesite hacer mucho más para garantizar su sitial en Cooperstown, Cabrera afronta un desafío considerable en 2020.

El inicialista oriundo de Maracay ha sido víctima de lesiones en los últimos tres torneos, incluyendo molestias en una rodilla que limitaron su producción en el torneo pasado. Su aporte, en consecuencia, ha mermado. A partir de 2017 apenas acumuló 31 vuelacercas y 141 impulsadas, los numeritos que antes hubieran podido representar sus totales de una campaña.

En ese laso ha visto caer sus promedios de manera drástica. Aunque de por vida tiene una sólida línea ofensiva de .315/.392/.543, en estas tres justas batea para .270/.345/.404.

Por ello, y porque todavía le quedan cuatro zafras más en su contrato con los Tigres, decidió rebajar su peso corporal durante el receso invernal, con la esperanza de limitar los dolores en las piernas y recuperar su producción.

La figura emergente

Ronald Acuña Jr. apenas va a su tercera incursión en la Gran Carpa, pero ya está a la cabeza de una generación de relevo que incluye nombres tan lustrosos como el suyo y el de Gleyber Torres.

Acuña fue líder robador de la Liga Nacional en 2019, aunque le faltaron tres estafas para completar el esquivo y elitesco 40-40, la combinación de bambinazos y robos que solo han logrado cuatro súper estrellas en las Mayores.

El manager Brian Snitker ha decidido mudarlo a tiempo completo al jardín derecho. Es su mejor posición, donde se siente más cómodo. También ha anunciado su intención de mantenerlo en lo más alto del lineup de los Bravos. A pesar de sus 41 tablazos de vuelta completa, es también allí donde se siente más a sus anchas.

Hace bien Snitker. Mientras más veces vaya Acuña a batear, más turnos de calidad tendrá. Y más producción. Nada desdeñable, cuando se trata de alguien que a los 21 años de edad ya ligó para .280/.365/.518 y que también viene de ser el máximo anotador en el viejo circuito.

El prospecto principal

Jesús Luzardo no nació en Maracaibo, sino en Lima, y tiene el privilegio de ser el primer peruano en llegar a las Grandes Ligas. Sin embargo, el pitcher zurdo repite en entrevistas que se considera maracucho, porque sus padres son de esa ciudad, y en 2018 usó la bandera de Venezuela en el Juego de Estrellas del Futuro, cuando todavía no pisaba la MLB.

Luzardo tiene 22 años de edad, una recta que puede tocar las 98 millas por hora y al menos otros dos envíos (la curva y el cambio de velocidad) que también sirven ya para retirar a sus rivales bigleaguers.

Tras sufrir algunos problemas físicos, ha estado saludable en los últimos meses, lo que le permitió dar el salto en septiembre y ser ahora uno de los integrantes de la rotación teórica de los Atléticos para esta temporada.

Quizás sea algo injusto decir que Luzardo pudiera llegar a convertirse en un pequeño Johan Santana, pero esa es precisamente la visión que de él tiene MLB Pipeline, al ubicarle en la duodécima plaza entre los mejores prospectos del beisbol en la actualidad.

La expedición completa

Estos son los 144 representantes de Venezuela en Arizona y Florida; el que está destacado con este símbolo [*] es nacido en otro país, pero de ascendencia venezolana (aunque en múltiples páginas aparece Luis Guillorme como oriundo de Estados Unidos, cuando en realidad nació en Caracas y emigró a los 12 años de edad):

LIGA AMERICANA (67)

Baltimore (4). Renato Núñez (1B-3B), Anthony Santander (OF). Invitados: Christian Alvarado (P), José Rondón (IF).

Boston (5). Darwinzon Hernández (P), Brayan Mata (P), Martín Pérez (P), Eduardo Rodríguez (P), José Peraza (IF).

Chicago (3). José Ruiz (P), Carlos Jesús Pérez (C), Luis Alexander Basabe (OF).

Cleveland (5). Carlos Carrasco (P), Sandy León (C), César Hernández (2B). Invitados: Argenis Angulo (P), Wilson García (IF).

Detroit (7). Anthony Castro (P), Franklin Pérez (P), Miguel Cabrera (1B), Harold Castro (IF-OF), Víctor Reyes (OF). Invitados: Wladimir Pinto (P), José Azócar (OF).

Houston (3). Nivaldo Rodríguez (P), José Altuve (2B), Abraham Toro (IF).

Kansas City (7). Carlos Hernández (P), Salvador Pérez (C). Invitados: Freddy Fermín (C), Sebastián Rivero (C), Arnaldo Hernández (P), Andrés Machado (P), Humberto Arteaga (SS).

Los Ángeles (7). José Quijada (P), José Suárez (P), Luis Rengifo (2B). Invitados: José Briceño (C), Keinner Piña (C), Franklin Torres (C), José Rodríguez (P).

Minnesota (9). Willians Astudillo (C-IF-OF), Marwin González (IF-OF), Ehire Adrianza (IF), Luis Arráez (2B). Invitados: Juan Graterol (C), Tomás Telis (C), Jhoulys Chacín (P), Edwar Colina (P), Wilfredo Tovar (IF).

Nueva York (4). Miguel Yajure (P), Thairo Estrada (IF), Gleyber Torres (2B-SS). Invitado: Luis Avilán (P).

Oakland (4). []Jesús Luzardo (P), Yusmeiro Petit (P), Franklin Barreto (2B). *Invitado:** Carlos Eduardo Pérez (C).

Seattle (1). No tiene venezolanos en roster de 40. Invitado: Carlos González (OF).

Tampa Bay (3). José Alvarado (P), Yonny Chirinos (P), José Martínez (OF).

Texas (4). Yohander Méndez (P), Robinson Chirinos (C), Elvis Andrus (SS), Rougned Odor (2B).

Toronto (1). Wilmer Font (P).

LIGA NACIONAL (77)

Arizona (7). Silvino Bracho (P), Junior Guerra (P), Héctor Rondón (P), Eduardo Escobar (IF), Ildemaro Vargas (IF), David Peralta (OF). Invitado: Juniel Querecuto (SS).

Atlanta (6). William Contreras (C), Ronald Acuña (OF), Ender Inciarte (OF). Invitados: Félix Hernández (P), Yangervis Solarte (IF), Rafael Ortega (OF).

Chicago (5). Adbert Alzolay (P), Willson Contreras (C). Invitados: Jhonny Pereda (C), Hernán Pérez (IF-OF), Carlos Asuaje (IF).

Cincinnati (2). Freddy Galvis (SS), Eugenio Suárez (3B).

Colorado (7). Jairo Díaz (P), Germán Márquez (P), José Mujica (P), Antonio Senzatela (P), Jesús Tinoco (P), Yonathan Daza (OF). Invitado: Elías Díaz (C).

Filadelfia (6). José Álvarez (P), Deolis Guerra (P), Mauricio Llovera (P), Ranger Suárez (P), Arquímedes Gamboa (SS). Invitado: Ronald Torreyes (IF).

Los Ángeles (4). Brusdar Graterol (P), Keibert Ruiz (C). Invitados: Edubray Ramos (P), José Lobatón (C).

Miami (5). Eliéser Hernández (P), Pablo López (P), Francisco Cervelli (C), Jesús Aguilar (1B), Miguel Rojas (SS).

Milwaukee (6). Omar Narváez (C), Manuel Piña (C), Orlando Arcia (SS), Avisail García (OF). Invitados: Jesús Castillo (P), Andrés Eloy Blanco (IF).

Nueva York (5). Wilson Ramos (C), Alí Sánchez (C), Andrés Giménez (SS), Luis Guillorme (IF). Invitado: David Rodríguez (C).

Pittsburgh (1). José Osuna (1B-3B-OF).

San Luis (7). Ricardo Sánchez (P), Álvaro Seijas (P). Invitados: Aarón Antonini (C), José Godoy (C), Oscar Hernández (C), Dennis Ortega (C), Pedro Pagés (C).

San Francisco (6). Enderson Franco (P), Wilmer Flores (IF). Invitados: Luis Madero (P), Carlos Navas (P), Yolmer Sánchez (2B), Pablo Sandoval (IF).

San Diego (7). José Gregorio Castillo (P), Anderson Espinoza (P), Luis Torrens (C), Edward Olivares (OF). Invitados: Pedro Ávila (P), Gabriel Arias (SS), Breyvic Valera (IF).

Washington (3). Aníbal Sánchez (P), Adrián Sánchez (IF), Asdrúbal Cabrera (IF).

