Rompe barrera de “No me gusta” en YouTube tema musical de Papi Kunno y Cherry Scom

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL. – El controversial influencer mexicano, Papi Kunno, participó en un videoclip musical junto al Cherry Scom generando descontento en los internautas de YouTube y dejando una oleada de “No me gusta”, nunca antes vista en la plataforma.

El nuevo sencillo que cuenta con la participación del influencer, fue fuertemente criticado sumando hasta el momento, más de 140 mil “no me gusta” por encima de los 35 mil “me gusta”, que le ofrecieron al video.

De acuerdo con Infobae, la canción de Kunno, “Hoy te toca”, cuenta con la colaboración de El Cherry Scom y Rodrigo Rodríguez. Sin embargo, la presencia de los músicos no impidió que los usuarios de YouTube atiborraran el botón de pulgar abajo. Los 140 mil “dislikes” eclipsan a los 34 mil me gusta.

Los internautas destacaron que la participación del también tiktoker, Papi Kunno, arruinó a los dos músicos restantes.

Señalaron, además, el hate que provocó el influencer ahora arrastró la carrera de terceros, siendo los afectados Rodrigo Rodríguez y El Cherry Scom.

“Kunno tiene talento y el que diga lo contrario está en lo cierto”, “Cuando me aburro de estudiar, vengo a ver a Kunno y vuelven las ganas. 100% recomendable”, fueron algunos de los comentarios emitidos por los usuarios de YouTube.

También, expresaron su opinión remataron que lo cantando por El Cherry Scom y Rodrigo Rodríguez les agradó, pero la participación de la celebridad de TikTok les quitó el gusto.

De acuerdo a la última modificación de YouTube los “dislike” o “no me gusta” sólo se podrán ver si accedes a la plataforma como creador de contenidos.

Sobre la desaparición de los “No me gusta”

El cofundador de YouTube, Jawed Karim, predijo que YouTube entrará en declive cuando elimine el contador de ‘no me gusta’ de todos sus vídeos.

“No existe un solo creador de YouTube que piense que eliminar los ‘no me gusta’ sea una buena idea. ¿Por qué haría YouTube este cambio que no gusta a nadie? Hay una razón, pero no es buena, y no se dará a conocer públicamente (…) La capacidad de identificar fácil y rápidamente el contenido inadecuado es una característica esencial en una plataforma de contenido generado por el usuario” escribió Karim en su comunicado.

Manifestó que no todo el contenido generado por el usuario es bueno, por esa razón la mayor parte no es buena buscando una idea entre la avalancha de contenido, hay grandes creaciones esperando ser expuestas.

