Romeo Santos celebra hoy su cumpleaños 40

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El artista de bachata, Romeo Santos, celebra este miércoles a sus 40 años, con el deseo de que si “volviera a nacer le pediría a Dios que me cediera el mismo el don”.

Con una publicación en su cuenta de Instagram, el intérprete de éxitos como “La diabla”, “Propuesta indecente”, y “Centavito”, compartió con sus seguidores y fanáticos que desea ser el mismo si volviera a nacer.

“Si tuviera que volver a nacer, quisiera tener la misma familia, los mismos amigos, y los mismos fanáticos. Si pudiera, le pediría a Dios que por favor me cediera el mismo don; que me mandara con los mismos defectos, imperfecciones y virtudes. Desearía cometer los mismos errores para lograr ser el mismito ANTHONY #40 #Volvi”, dijo Santos.

Anthony Santos nació en el Bronx, Nueva York, 21 de julio de 1981), es conocido por su nombre artístico Romeo Santos, es un cantautor y actor estadounidense. Es considerado en la mayor parte de América como El Rey de la Bachata por ser el líder, vocalista y compositor principal de la agrupación Aventura.

Como miembro de Aventura, Santos ha sido una figura clave en la popularización de la bachata a nivel internacional, llevando temas al top de las listas de Billboard Latino y a listas de Europa. Tras varios discos con la agrupación Aventura, Romeo anunció su separación de la agrupación para lanzarse como solista en abril de 2011. Como solista ha lanzado 4 álbumes de estudio: Fórmula, vol. 1 (2011), Fórmula, vol. 2 (2014), Golden (2017), Utopía (2019).

Es hijo de padre dominicano y madre puertorriqueña. Su padre trabajaba en la construcción y su madre se quedaba en casa para cuidar de la familia.

Su nombre artístico se debe a una mención que hizo de Romeo en un extracto de la canción «Todavía me amas» del álbum We Broke the Rules, lo que generó que muchas mujeres lo llamaran “Romeo”.

Antes de formarse Aventura, Anthony Santos cantaba junto a su primo y dos amigos en un grupo llamado “Los Tinellers de la Bachata” (hace referencia a la pronunciación de la palabra anglosajona, teenagers, que significa adolescentes), agrupación formada por Lenny y el propio Romeo a mediados de los 90, en el cual lograron sacar un disco llamado Trampa de amor. A finales de los 90, “Los Tinellers” pasaron a llamarse Aventura.

Con la banda lanzó 5 álbumes de estudio Generation Next (2000), We Broke the Rules (2002), Love & Hate (2003), God’s Project (2005), The Last (2009). En febrero de 2010, dio unas declaraciones en una rueda de prensa en la República Dominicana, donde afirmó que el grupo podría separarse. Santos dejó la banda en en abril de 2011 para comenzar su carrera como solista.

Como solista

Luego de su paso por la agrupación Aventura, y su anunció como solista, el 9 de mayo, Romeo publicó su primer sencillo el cual fue titulado «You» de su primer álbum Fórmula. La canción se convirtió en número uno en la lista de Hot Latin Songs y Tropical Songs. El segundo sencillo de este álbum titulado «Promise», incluye un dúo con el cantante estadounidense Usher. El sencillo alcanzó el puesto n.º 1 en la lista Hot Latin Songs y el número uno en la lista Tropical Songs.

En 2012, agotó entradas en el Madison Square Garden en Nueva York. El concierto se lanzó en CD/DVD como el álbum en vivo The King Stays King: Sold Out at Madison Square Garden. En 2013, su álbum Fórmula, vol. 1 recibió una nominación al Grammy por Mejor Álbum Latino Tropical.

En 2014 logró llenar dos conciertos como artista principal en el Estadio de los Yankees. Su siguiente álbum Fórmula, vol. 2 fue lanzado el 25 de febrero de ese año. El disco contiene colaboraciones con Drake, Nicki Minaj, Marc Anthony, Carlos Santana, Tego Calderón, y cuenta con la participación especial de Kevin Hart. Fórmula vol. 2, se convirtió en el álbum latino más vendido en el primer semestre del año.

Santos recibió el premio ASCAP como cantautor del año por su gran aporte a la industria de la música durante sus más de 20 años de carrera.

En 2015, fue invitado a cantar para el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama en la Casa Blanca. Su tercer álbum de estudio como solista Golden, se lanzó en julio del 2017 y logró la nominación a los Billboard Music Awards y el premio Videoclip Awards al mejor vídeo de bachata por «Imitadora», audiovisual dirigido por Caros Pérez, en el álbum se destacan colaboraciones con Juan Luis Guerra, Ozuna, Daddy Yankee y Julio Iglesias.[cita requerida] En 2015, aparece como Mando en Furious 7.

En 2019, en su nuevo disco realizó una colaboración con su ex-agrupación Aventura, en su nuevo sencillo «Inmortal», del disco Utopía.

Este año, recibió el gran galardón de los Premios Soberanos en República Dominicana.

Como compositor

Romeo es el compositor de casi todos los temas que ha lanzado, tanto con el grupo Aventura como solista. También ha escrito para artistas como Wisin & Yandel («Noche de sexo»), Thalía («No, no, no»), Héctor Acosta («Me voy» y «Amorcito enfermito»).

