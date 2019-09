Romeo Santos anuncia gira por 15 provincias del país en el mes de noviembre

View this post on Instagram

A República Dominicana les llega la Navidad en noviembre. “LA GIRA DEL PUEBLO” Serán ÚNICAMENTE 15 presentaciones en 15 provincias del país. Se que están acostumbrados a verme en el Estadio Olímpico, pero en esta ocasión quiero llegar como regalo mío, al pueblo que por alguna razón no han podido disfrutar de mis presentaciones en el país. De esta manera devuelvo a mi gente todo el cariño y apoyo a mi carrera en todos estos años. “GRATIS PARA EL PUEBLO”. 🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴 #UT🌍PIA Pendientes a más información.