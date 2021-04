Román Jáquez dice JCE tiene el gran desafío de ganarse la confianza de la sociedad dominicana

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO, RD. – El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) dijo este jueves que los retos que enfrenta este órgano electoral son muchos y la evaluación que hace la sociedad de su desempeño como organizador y garante de elecciones competitivas y justas es permanente y la confianza que a través de su quehacer institucional debe generar en la ciudadanía, es una prioridad.

“Pero estos tiempos y esfuerzos, presentan una mirada optimista, siendo este 98 aniversario una ocasión idónea para resaltar que, con el aporte de sus miembros titulares y suplentes y todos los junteros y junteras, la JCE se encamina hacia un verdadero proceso de transformación y relanzamiento que procura salvaguardar la integridad electoral y tocas de manera positiva los cimientos de la vida ciudadana y democrática”.

Durante su discurso en la eucaristía de celebración del 98 aniversario del órgano electoral, Román Jáquez expresó ese sentido, que un gran desafío que existe en la JCE es la confianza.

Resaltó que en los principales estudios sobre organismos electorales en Latinoamérica y el mundo, específicamente relativos a su desempeño, la confianza es uno de los factores que resaltan para ser enfrentados como aporte de una desafección que puede no solo erosionar los órganos y destruirlos, sino a todo el sistema.

No obstante, Jáquez manifestó que, cuando la desconfianza se hereda, la confianza entonces se debe ganar en base a acciones transparentes, respeto a la legalidad, irrestricta independencia con carácter y firmeza y apegados a la equidad.

Consideró que el compromiso es mayor, en este sentido y cada segunda cuenta para su recuperación, porque no hay modelo de gestión que funciones en confianza., pero de toda forma Jáquez agradeció al pueblo dominicano por el voto de confianza.

Recordó que tal y como refiere la doctrina especializada en la materia, en contraposición a esta desconfianza y desafección “la desconfianza electoral se refiere a la calidad de las elecciones, precisamente la relación entre valores y práctica. Por un lado, postula la correspondencia entre valores y normas y por otro lado del comportamiento y resultados. El sinónimo es la honestidad”.

Registro civil

En otro contexto, Román Jáquez explicó que la JCE tiene tres compromisos fundamentales que son: organizar las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de registro electoral, administrar el registro civil y la cédula de identidad y electoral.

Observó que en cuanto al registro civil y los servicios que en él se ofrecen, este pleno está comprometido en modernizar todo su accionar, crear mayores y mejores oportunidades de acceso a servicio, derribar burocráticas excesivas, garantizar el registro y de identidad, implementar herramientas novedosas y agiles como el proyecto de ETLA que ya se está ejecutando y que en este 2021 espera tener cobertura a nivel nacional e internacional.

Resaltó que el pleno de esta JCE cree en la inclusión y para ello no solo ha dado oportunidad e incorporado personal con talentos y habilidades especiales en diversas áreas respetando su dignidad, si no que a través de sus aportes se pretende trazar las pautas a fin de que se puedan ir generando mayores y mejores oportunidades para todas las personas que poseen capacidades diferenciadas o capacidad funcional a la hora de elegir y ser elegible.

“Es por ello, que la JCE se encuentra trabajando día y noche en la elaboración de planes y proyectos con el apoyo de la OEA, IFES y CAPPEL, para el fortalecimiento de su institucionalidad y para el fortalecimiento del sistema de partidos políticos.

Informó que, el objetivo es asistirlos en planes de formación y capacitación, facilitarle conocimientos en buenas prácticas para el manejo de los recursos que les asignan y fomentar en ellos un espíritu cívico en que los valores democráticos sean su eje central.

JCE acompañará a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos

El presidente de la JCE anunció que ese órgano electoral pretende acompañar a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en su fortalecimiento entendiendo el rol que juegan en la democracia.

Como contribución a ese proceso de fortalecimiento, haciendo uso de la facultad de iniciativa de ley que le otorga la Constitución de la República, la JCE se encuentra en la fase de discusión interna de propuestas de adecuación a las leyes 15 y 19 y 3318, a los fines de corregir una serie de distorsiones jurídicas, ajustarlas a lo dictado por varias sentencias en las salas de las altas cortes y que las mismas permitan garantiza elecciones transparentes y apegadas a las normas.

Informó que esas iniciativas serán socializadas con diferentes sectores: partidos, agrupaciones y movimientos políticos y sociedad civil y todo aquel dominicano y dominicana que pueda aportar a la consolidación de una legislación íntegra, y adaptadas a la actualidad.

Dignificar condiciones laborales

Informó al referirse a un aspecto que consideró vital en el funcionamiento de la institución “y es nuestro personal que labora en la JCE y este pleno están trabajando arduamente en una serie de propuestas y reivindicaciones para dignificar condiciones laborales”.

Anunció que se procederá gradualmente hasta lograr que las personas que diariamente colaboran en esta institución sientan que sus derechos, su capacidad y su compromiso institucional son reconocidos como se merecen “por eso solicitaremos los recursos necesarios al Gobierno para lograr esta dignificación”.

La diáspora dominicana

Román Jáquez expresó que la JCE reconoce el aporte de la diáspora dominicana, por lo que informó que están trabajando a los fines de universalizar el registro civil y de la cédula de identidad en las comunidades del exterior y tiene como meta lograrlo mediante la apertura de nuevas OPRES que faciliten una mayor y mejor integración de la diáspora a los procesos democráticos.

“Además nos proponemos tener un padrón electoral en el exterior que refleje verdaderamente a las personas de nacionalidad dominicana que son titulares de derechos en el marco del registro civil y en los derechos electorales “para ellos nuestro reconocimiento y gratitud por sus aportes al país”.

La educación y la capacitación

La educación y la capacitación son también piezas claves en todo el proceso que está llevando a cabo la JCE, y solo a través de esta se puede transformar los esquemas de viejas prácticas y apostar por un sistema electoral que se constituya en un referente de eficiencia y eficacia.

“Así como en cada boleta electoral física no existe una marca o traza igual porque todo marcado con una equis o una cruz, una raya o un cotejo es absolutamente diferente al otro, por más grafología que se use no importan los millones de marcas aquí y en cualquier proceso del mundo no aparecerá una igual a otra, asimismo no hay una elección igual a otra, ya que cada proceso electoral trae consigo sus propias marcas, sus propias dificultades, sus propias virtudes.

Resaltó que si bien hay que reconocer que cada proceso inicia al concluir el otro y que los errores del pasado sirven de advertencia para provocar mejoras y fortalezas en el presente. No se puede dormir a la orilla del inmenso mar de la democracia, esperando un tiempo que ya está.

Dijo que el ciclo electoral ordena que los pasos para organizar las elecciones del 2024 iniciaron el 16 de agosto del 2020.

Reiterando el tema de la desafección, Román Jáquez citó el ensayo de la lucidez de Saramago.

“El extinto autor reflexionaba sobre unas elecciones que fueron repetidas por la existencia de una enorme cantidad de votos en blanco solo que en las segundas elecciones los votos en blanco aumentaron al 83%. La obra es una crítica a los procesos electorales, una reflexión de que los pueblos se cansan, que se vuelven apáticos si no hay institucionalidad en los procesos electorales, si no hay institucionalidad en los partidos agrupaciones y movimientos políticos y si no hay una democracia transversal a lo interno y a lo externo”, manifestó.

Puntualizó al finalizar su discurso durante la misa ofrecida por el 98 aniversario de la JCE “creemos en democracia, creemos en el sistema de partidos, en una JCE abierta a la sociedad”

Subrayó que el pleno cree en un sistema electoral donde sus órganos rectores: JCE y Tribunal Superior Electoral (TSE) trabajen en el respeto de sus competencias.

“En la armonía de un sistema donde cada quien toque sus instrumentos con la afinidad necesaria que el sonido sea melodioso y no en la estridencia que encamina la desafección. Creemos en una JCE como casa de la democracia a dos años de su centenario.