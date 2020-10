Roma no se construyó en un día

Es muy atrevido lo que expresaré, lo comprendo, sin embargo, les pido su mayor enfoque para seguir la idea hasta el final, para luego entonces emitir un juicio de valor sobre mi planteamiento. Pienso que la efectividad, el resultado y la unión que obtuvimos de la afamada protesta en la plaza de la bandera nos hizo daño; que, aunque al principio era solo una protesta de jóvenes, día tras día, noche tras noche, el clamor de un pequeño grupo se convirtió en una aglomeración de todos los dominicanos… Hasta que en un momento dado fue transformado en todo un evento con producción y luces; pero ya eso sería discusión para otro momento.

Entiendo que nos afectó pese al gran poder que como sociedad adquirimos posterior a ello, connotando el hecho de que nuestra voz como población, a partir de dicho hecho, es tomada mayor en cuenta por este gobierno que cualquier otro gobierno anterior, o al menos eso sentimos. El problema yace en que, por haber tenido un resultado de gran envergadura como el obtenido en febrero de este año, ahora por cualquier motivo social habido y por haber, brota un grupo de personas que pretenden imitar la acción realizada y emular un resultado similar al obtenido en febrero de este año, por la razón social que fuere motivo de protesta, conforme su propia convicción.

Verbigracia, luego de la gran protesta hemos tenido: 1) una protesta contra el racismo frente al Parque Independencia, por lo ocurrido en Estados Unidos de América dado el fallecimiento de George Floyd; 2) una protesta frente al congreso por la aprobación de la despenalización del aborto en nuestro código penal dada las tres causales; 3) una protesta motivada por un exdiputado y un pastor evangélico generada por el uso de las banderas LGBTIQ+ por parte de la Viceministra Administrativa Presidencia, Dilia Leticia Jorge Mera; 4) una protesta por la supuesta privatización del INCART (que todavía al día de hoy resulta ser solo un rumor); 5) una protesta por la aprobación del 30% de las AFP; 6) una protesta social, virtual y constante sobre la moción de #losqueremospresos y, – para no cansar al lector con la cantidad de protestas que por motivos sociales han surgido luego del Trabucazo pero que conste que hay aun más pendientes de mencionar – 7) la protesta por el anteproyecto de ley de Presupuesto General de Estado que busca implementar nuevos impuestos a fines de poder salir avante de la crisis por la que atraviesa el país hoy día.

La cuestión y el motivo por el cual redactamos este escrito yace en que nosotros los dominicanos debemos ver al gobierno como el “Buen Vecino” y no como el “Gran Garrote”, debemos entender que por fin, luego de muchos años, tenemos un gobierno que presta atención a los llamados de la población y busca mediar con el mismo para la toma de decisiones; debemos por igual disminuir la necesidad de incentivar al desorden y, en cambio, utilizar ese poder blando adquirido posteriori a la protesta, para así ser una sociedad participativa y propulsora de un nuevo ciclo político en la República Dominicana; debemos promover el diálogo antes de la protesta; debemos incentivar a proponer ideas a los candidatos elegidos por nosotros mismos para que nos representen, antes de promover la aglomeración de personas aun en tiempos de pandemia; debemos dejar la impulsividad de protestar en contra del anteproyecto de ley de Presupuesto General de Estado que, aunque para muchos realmente pueda parecerles abusiva, ni siquiera hemos dado tiempo a que el mismo sea evaluado por el Congreso; debemos promover la participación ciudadana en las decisiones del gobierno en vez de enfocarnos en lo que dijo o no dijo un funcionario en el 2016, período de tiempo en el cual, cabe destacar que aún no sufríamos los efectos económicos de una pandemia y aún faltaban una serie de eventos por ocurrir que todavía al día de hoy afectan a la economía del país; debemos entender que para poder lograr el cometido de #losqueremospresos debemos dar tiempo a que los nuevos agentes de la Procuraduría a preparar real y efectivamente una acusación bien formulada en vez de querer una justicia rápida en vez de atacar a solo dos meses de estos haber tomado posesión del cargo.

Debemos, finalmente, pensar en nosotros con el gobierno y no en nosotros contra el gobierno. Para poder salir de la crisis en la que vivimos hoy, provocada tanto por la pandemia como por una crisis económica arrastrada de gobiernos anteriores, debemos poner un poco de nuestra parte, sea aceptando con disposición lo que el gobierno proponga, aun no estando totalmente de acuerdo con ello, o participando en la toma de decisiones para obtener una alternativa favorable tanto para el gobierno como para la sociedad.

Para finalizar, podemos estar de acuerdo en que precisamente ahora no es momento de atacar, sino de unirnos. Recito una máxima que reza: “El mejor camino para solucionar los problemas y arreglar errores es el dialogo”. Para edificar el país que aspiramos, debemos aportar con ideas y, por supuesto, con las cargas sociales también. Esta bien que exijamos resultados al Estado y a nuestros funcionarios, pero debemos ser justos y entender que Roma no se construyó en un día.

Por Eduardo Canela