Rolling Stone y Tidal a Johnny Ventura: “Descansa en paz leyenda”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La afamada revista norteamericana especializada en música, Rolling Stone, y el servicio de música anglosajón, Tidal, rindieron un sentido homenaje al merenguero Johnny Ventura, a propósito de su fallecimiento.

Rolling Stone dedicó un extenso reportaje que recoge su exitosa trayectoria en la música y en la industria del merengue, y a través de una breve publicación en su cuenta de Twitter envió condolencias a sus familiares y allegados.

“Era conocido por su talento para el espectáculo y por estilos pioneros de merengue y salsa. También se hizo popular cantando con La Super Orquesta San José de Papá Molina. crear Johnny Ventura y su Combo Show, que puso su calidad de estrella en plena exhibición y le valió una reputación como pionero por agregar elementos de rock & roll al merengue”, reza parte del articulo publicado en el sitio web de Rolling Stone.

En tanto que el servicio de música, Tidal, vía su cuenta de Twitter, escribió “descansa en paz al pionero y leyenda del merengue, “El Caballo Mayor”.

