Rojas Gómez asegura existe Ley que permite al Gobierno obligar a la gente a vacunarse contra el covid

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El senador por la provincia Hermanas Mirabal, doctor Bautista Rojas Gómez, aseguró este lunes que la Ley General de Salud 42-01 otorga potestad a las autoridades sanitarias y al Gobierno para obligar a la aplicación de la vacuna contra el covid-19.

“La Ley General de Salud 42-01 obliga a que la gente se vacune, ningún ciudadano de República Dominicana que está regido por esa Ley tiene derecho a enfermar a otro y cuando se manda a que, en caso de situaciones extremas como esta, no solamente la ley 42-01 le da potestad a la autoridad sanitaria y a la autoridad nacional, sino un mandato de una situación de excepción que ha sido aprobado por el Congreso”, dijo Rojas Gómez.

El también exministro de Salud Pública afirmó que las personas tienen derecho a creer que la vacuna contra el covid no le hará efecto y que la autoridad nacional debe respetar eso, pero que también está la obligación de respetar al resto de la población y mantenerla protegida de la mortal enfermedad.

“Entonces si no quiere vacunarse lo que corresponde es mantenerlo a usted aislado, no vaya al banco, no vaya al colmado, no vaya al cine, no vaya a restaurante y quédese en su casa, en su territorio para que no contagie a nadie”, sostuvo.

Respecto a los mensajes desinformativos sobre la vacuna contra el Covid-19 que se difunden a través de algunas iglesias, el doctor Bautista Rojas Gómez manifestó que a muchos líderes religiosos “hay que ponerlos en su puesto”.

“Como en las iglesias se ejerce liderazgo en esa población cuyo objetivo es guiarlas espiritualmente, a esas personas hay que ponerlas en su puesto porque es verdad que hay libertad de cultos, pero no hay libertad para abusar de la inconsciencia y del desconocimiento del ciudadano”, añadió al ser entrevistado en La Opción de la Mañana.

A juicio del legislador por la Fuerza del Pueblo, el gobierno que encabeza Luis Abinader ha hecho suficiente para crear la conciencia necesaria y dijo que es en eso donde hay que insistir.

Invitó a las personas que tengan alguna condición de salud especial, como los asmáticos, los alérgicos, a que visiten a sus especialistas “y verán que les dirán que no hay problemas con las vacunas, porque todos debemos vacunarnos”.

