Roger Pujols sostiene RD tiene un amplio camino por recorrer en materia de derechos fundamentales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia, Roger Pujols Rodríguez, consideró que a República Dominicana le falta un amplio camino por recorrer en materia de derechos fundamentales, porque a pesar de que surgieron como una limitación al poder político, garantizarlo no es responsabilidad absoluta del Estado, sino también de la población.

Aunque la Constitución 2010, se inscribió en una tesis muy moderna que atribuye la protección de derechos fundamentales no solamente frente al Estado, sino también frente a los particulares, pero sin educación, el jurista aseguró la tutela de los derechosos fundaméntales se hace muy difícil.

“Hasta que nosotros no entendamos que como particulares tenemos que respetar los derechos de los demás y además como particulares tememos también que respetar la autoridad y las autoridades, hasta que no entienda que el uso de la fuerza letal también conlleva un protocolo, no vamos a prosperar como sociedad”, manifestó.

Pujol externó sus planteamientos al ser entrevistado por los comunicadores Jaime Rincón, Aneudy Ramírez, Nikauly de la Mota y Julio Samuel Sierra en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

El también escritor reconoció que al Estado todavía le falta mucho en materia de protección, pero erradicar el concepto de respeto al derecho de otro existente en la sociedad es un trabajo conjunto al que, aún le falta un largo camino por recorrer.

“Tú tienes un derecho a escuchar música, pero lo que no tienes es derecho a imponerme tú música a mí, ni a mí niños que tal vez un domingo a las tres de la tarde están haciendo tarea. Todavía no solamente por el Estado que todavía nos falta mucho en materia de protección, sino que por el concepto de respeto al derecho del otro, que tenemos nosotros como particulares, entiendo yo que nos hace falta un largo camino por recorrer en la República Dominicana”, comentó.

El libro

Sostuvo que Europa siempre ha sido un referente en materia de derechos fundamentales y tomando en cuenta que República Dominicana, aspira a concretar su estado social, democrático y derecho, planteado en la Constitución, debería apostar la mirada, hacia ese ejemplo.

La protección sofisticada, fina y avanzada existente en Europa permite conjugar las mejores prácticas para amparar los derechos fundamentales, son algunos de los planteamientos de Pujols en próximo libro, “Derechos fundamentales e integración europea”, que será puesto en circulación el próximo 23 de febrero.

Relacionado