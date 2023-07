Roger Pujols advierte riesgos inscripción en escuelas públicas sin acta de nacimiento

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Roger Pujols, precandidato a diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, advirtió que la circular VSTP núm. 620-2023, por medio de la cual el Ministerio de Educación ordenó inscribir a todos los estudiantes, aunque no tengan acta de nacimiento, podría suponer efectos adversos, sobre todo relacionados a la formalización del ciudadano, a las finanzas públicas, y al acceso de niños dominicanos a la educación. “Hay una problemática real de acceso a educación para niños dominicanos que debe ser abordada.

«El Estado deber garantizar el acceso a educación pública de los niños dominicanos, pero ello es tan importante como procurar dotarlos de sus documentos de identidad de manera que cumplan con las formalidades requeridas para insertarse en los sistemas de hoy. ¿Cómo se hace ese niño, cuando sea adulto, de un título de propiedad o de una cuenta bancaria? ¿Cómo registra un vehículo a su nombre?”, se preguntó el precandidato a diputado Pujols.

Pujols explicó que, además de lo anterior, “la inscripción sin acta de nacimiento tampoco responde a los retos migratorios de República Dominicana. Todo lo contrario. La eliminación de facto del requisito de acta de nacimiento en el proceso de inscripción es la decisión mas fácil, pero no la más inteligente.”

“Tenemos que partir de la premisa de que ningún derecho es absoluto”, expresó.

Mediante un comunicado de prensa, Pujols sugiere la creación de una alianza estratégica entre el Ministerio de Educación y la Junta Central Electoral para la creación de un grupo de trabajo que asista a las familias y madres dominicanas en los procesos de gestión de actas de nacimiento de niños que no cuenten con ella para que, después de obtenida, esos niños dominicanos sean inscritos en las escuelas.

“Se trata de un grupo de trabajo compuesto por MINERD y JCE y asistido por juntas de vecinos, clubes, iglesias y otras organizaciones”. Pujols sugiere que, cuando se trate de niños extranjeros, al grupo de trabajo se integre una representación de la Dirección General de Migración.”

Sobre Roger Pujols

Se desempeña como consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y titular de la reválida del Estado de Nueva York (New York State Bar). Concentra su práctica legal en contratación, asuntos administrativos, corporativos y sectores regulados.

Cuenta con: Máster en Derecho de los Negocios de la Universidad de Nueva York (LL.M. Business and Corporation Law New York University -NYU-), para la fecha ubicada entre las cinco mejores escuelas de derecho de los Estados Unidos; Máster en Ciencia Política para el Desarrollo, impartido por la Universidad de Salamanca y la Fundación Global, Democracia y Desarrollo; Máster en Derecho Fiscal de la Universidad de Georgetown (LL.M. in Taxation-Georgetown University); Máster en Derecho de la Administración del Estado, impartido por la Universidad de Salamanca y el IGlobal; Máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

Ha sido gerente legal de las filiales de una importante multinacional energética y abogado asociado de la firma de abogados Squire Sanders & Dempsey (hoy Squire Patton Boggs).

En tal sentido, ha participado en numerosas transacciones relacionadas con sectores regulados. Es presidente de la Asociación Dominicana de Jóvenes Abogados de la República Dominicana y miembro del Comité de Investigaciones del Instituto OMG. Es profesor de Derecho de las obligaciones, de análisis de textos jurídicos y de Derecho del mercado de valores. Es autor de los libros ‘Régimen jurídico de la concesión para explotación de obra eléctrica’ y ‘Derechos fundamentales e integración europea’, así como de numerosos artículos de opinión sobre actualidad política internacional.

Relacionado