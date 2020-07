Roger Federer aún siente “pasión” por el tenis

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- Son pocas o inexistentes las metas que Roger Federer no ha alcanzado en el tenis, pero con todo y el éxito que ha acumulado durante su carrera, el hambre de continuar compitiendo sigue vigente en el ocupante del cuarto lugar del ranking mundial de la ATP.

“Todavía me quedan cosas por hacer en el tenis”, dijo la estrella suiza al podcast de The Business of Fashion. “Estoy agradecido de seguir teniendo la pasión de seguir jugando. Mi entrenador físico me programó un bloque de entrenamiento durante 20 semanas y me preguntó si quería hacerlo y le dije que sí, por supuesto”.

Según sus propias palabras, Federer, tuvo chances de irse a su manera: ganando. “Si hubiera querido un final así, me habría retirado después de vencer a Rafael Nadal en cinco sets en Australia en 2017”.

Incluso, desmintió ese posible final sobre la última definición de Wimbledon: “Aunque hubiera derrotado a Djokovic el año pasado tampoco me habría retirado”.

