Rogelio Genao pide al Gobierno aprovechar el Censo Nacional para cuantificar y ubicar la carga migratoria

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Ramón Rogelio Genao, senador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), por la provincia de La Vega, pidió al Gobierno aprovechar el Censo Nacional que se realizará en el mes de noviembre para establecer y determinar cual es la carga migratoria que tiene la República Dominicana.

Entrevistado por Moisés González del periódico Despertar Nacional, Ramón Rogelio Genao, llamó al Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y a la Oficina Nacional de Estadísticas, aprovechar la oportunidad que les dará el Censo Nacional para establecer de manera clara y transparente “cuál es la carga migratoria que tiene la República Dominicana, poder cuantificar y ubicar con el objetivo de que se puedan planificar políticas públicas”.

El senador de La Vega manifestó que el Censo Nacional debe servir, para ubicar también el subregistro de nacionales que tiene República Dominicana no están registrados con el fin de promover una mayor inclusión social.

El Censo Nacional

La población de todo el país será censada entre el 10 y 23 de noviembre del 2022 y por primera vez se usarán dispositivos electrónicos para la captura de información

El presidente Luis Abinader encabezó el acto oficial el 5 de agosto para anunciar el levantamiento del X Censo Nacional de Población y Vivienda, acompañado del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa, y la directora general de la ONE, Miosotis Rivas Peña.

Sobre la crisis haitiana

Ramón Rogelio Genao indicó que el gobierno tiene la obligación de mantener a raya, fuera de los límites de nuestro territorio la crisis insostenible que vive Haití.

“Estamos hablando de una nación que el 90% de su territorio es controlado por bandas armadas, que hay cientos de muertes, secuestros, donde no hay un gobierno viable y bajo la mirada indiferente de la comunidad.internacional”.

Sostuvo que el 6 de agosto la población dominicana se manifestó mayoritariamente en la llamada Marcha Patriótica pidiendo a gritos a la comunidad internacional que vaya en auxilio de Haití,

“Parafraseando la frase lapidaria de nuestro primer mandatario el presidente Luis Abinader de que no hay ni habrá nunca jamás una solución dominicana para la crisis haitiana, no hay solución dominicana, no es promediar la pobreza no es asimilar esa esa nación en la República Dominicana eso no es posible no es ni nunca será posible lo que se necesita es el concurso de la comunidad internacional por y para mejorar las condiciones de Haití y hacer viable su democracia hacer viable su Estado”, finalizó el Senador RogelIo Genao.

