Rodríguez: Todo luce mal e incertidumbre predomina proceso electoral exterior

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Todo luce muy mal, la incertidumbre sigue actualmente predominando en el proceso electoral dominicano en el exterior; me parece como si hubiese una intencionalidad marcada por parte del oficialismo y un sector de la Junta Centra Electoral (JCE) para impedir el voto de los quisqueyanos en ultramar, afirmó este jueves en esta ciudad, Luis Mayobanex Rodríguez (Radhamés).

Rodríguez, quien es coordinador general de AlPais en los Estados Unidos, sostuvo que nada está definido y aparentemente esto responde a una actitud de irresponsabilidad por parte de la “Junta”.

Dijo que pasó el mes febrero y aun no se sabe quiénes son los jueces integrantes que van administrar y dirigir todo el proceso a través de la Oficina de Coordinación de la Logística Electoral del Exterior (OCLEE).

Precisó que un conjunto de partidos políticos de la oposición había hecho una propuesta de integrantes de este organismo al juez Roberto Saladín y al director del Voto Dominicano en el Exterior, Gilberto Cruz Herasme, durante su visita el 15 de enero a esta ciudad, pero se ha hecho una contrapropuesta, especificó.

Dijo que Cruz Herasme ha hecho una contrapropuesta que desconoce la pluralidad de la propuesta hecha anteriormente por los partidos, lo que indica que está actuando más como un activista del partido oficial que como un miembro de la Junta.

“Todavía es la hora que no se han definido los centros y lugares donde van a operar los colegios electorales y eso tiene que ser así, porque si no existe el equipo administrador ni los jueces que van a dirigir todo el proceso, entonces no hay nadie que pueda hacer el trabajo legal para conseguir los espacios físicos desde donde se va a votar”, dijo.

“No me sorprende en absoluto este comportamiento, porque entiendo que el partido oficial tiene un peso importante en el órgano electoral y se ha venido demostrando, entienden que perdieron las elecciones en el exterior”, indicó el dirigente político.

