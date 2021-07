Rodrigo Marte narra vicisitudes que pasó antes de ser abanderado de RD para Tokio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El boxeador Rodrigo Marte, quien es uno de dos abanderados que llevará la República Dominicana a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, junto a la voleibolista Prisilla Rivera, una vez dejó el boxeo por precariedades económicas.

Desde temprana edad se enamoró del boxeo, pero nunca pensó ser abanderado de una delegación dominicana. De hecho, ni sabía que en Hato Mayor se practicaba ese deporte, hasta que una vez fue a un ring.

Su modelo a seguir era Roberto Navarro González, un púgil de su natal Hato Mayor, quien fue a los Juegos Olímpicos de Beijing, China.

“A mí me gustaba el boxeo, pero no tenía expectativas, hasta que vi a un boxeador llamado Roberto Navarro González. Su llegada a los Juegos Olímpicos Beijing en 2008 me motivó y me dije que quería ir a unas olimpiadas y aquí estamos”, reveló Marte, quien fue subcampeón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 y campeón en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019.

“Estaré en Rusia por 15 días en una base de entrenamiento, de ahí nos vamos a Japón para los Juegos Olímpicos”, señaló Marte, a quien la vida le sonríe, pero antes tuvo un sinnúmero de vicisitudes, como cualquier atleta dominicano, tanto así que a los 17 años se retiró del ring.

“Tenía 17 años y mi meta era ser militar, pero al ver que nunca me tomaban en cuenta, ver a mi madre fajada trabajando y yo no aportarle nada, solo estudiaba y entrenaba, me dije que iba a retirarme del boxeo para trabajar y ayudarla con los gatos”, comenta a El Nuevo Diario.

Narró que participó en los Juegos Militares aun cuando no era parte de la milicia.

“Le gané a –Rigondiaux- (Geraldo Valdez), un selección nacional y de ahí se dieron cuenta en la federación de mi potencial”, declaró Marte, quien se fue a su casa y a los días lo llamaron para que llevara ropa y que fuera a entrenar con la preselección nacional.

“Ahí llamé a mi madre (Miguelina De la Rosa), le dije mami lo logré, ella no lo quería creer, lloramos juntos, luego entré a la selección, ahora mi vida ha cambiado, ahora quiero que la de ella cambie”, afirmó Marte, quien nunca supo en algún momento conquistaría un pase a la selección nacional de boxeo.

La vida le sonríe

Ahora, Marte al ser un selección nacional es parte del Ejército Nacional, forma parte del Parni, donde percibe dos salarios, además de que es una de las figuras del programa Creso.

Estudia educación física en su natal Hato Mayor, en la UASD.

Ahora espera le entreguen su casa, que dice está lista, además de que le ayudarían con los ajuares para el hogar.

“Fueron momentos difíciles, mi madre trabajaba, yo estudiaba, era una madre soltera, mis padres se separaron cuando era muy pequeño”, insistió en el conversatorio.

“El deporte me cambió la vida por completo, todo eso por una llamada, la que nunca pensé iba a llegar, llegó, ya soy medallista centroamericano y panamericano, ahora esperamos con Dios buscar la historia, una medalla olímpica”, argumentó Marte, quien podría ser el tercer dominicano en conquistar una presea en Juegos Olímpicos. El primer boxeador en conquistar una presea fue Pedro Julio Nolasco (bronce en 1984 en Los Ángeles) y Félix Díaz (oro en Beijing 2008).

Llegó la llamada

Marte recibió la llamada para ser abanderado dominicano, un día antes (miércoles) 30 de junio para darle la noticia.

“No lo creía, me fajé a llorar…ser abanderado de mi país, me llena de orgullo y satisfacción”, cuenta a El Nuevo Diario.

“Es una grandiosa oportunidad para un joven, ahora a darlo todo para el país y traer esa medalla”, indicó. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tienen fecha del 23 de julio al 8 de agosto, en Japón.

