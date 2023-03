Rodney Linares: “Hay que controlar el escenario”

EL NUEVO DIARIO, MIAMI — Aunque el dirigente de la República Dominicana, Rodney Linares, hizo énfasis en que no quería quitarle ningún mérito a la victoria de Venezuela por 5-1 la noche del sábado en el loanDepot Park de Miami, indicó que vio a sus bateadores “un poquito ansiosos” y que eso es un aspecto que deberán mejorar para los próximos duelos en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol.

Dominicana, que llegó al Clásico como uno de los grandes favoritos para ganar el torneo, se fue de 12-0 con corredores en posición anotadora ante el pitcheo llanero y dejó a 13 corredores en las bases. Además, se poncharon 15 veces, una cifra récord para un representante de R.D en un juego de Clásico Mundial.

“Uno tiene que quitarse el sombrero, Venezuela jugó mejor. Cinco carreras después de dos outs. Cuatro de ellas con dos strikes. No ejecutamos los pitcheos que teníamos que hacer, la ofensiva no respondió con hombres en posición anotadora. Tuvimos al abridor (Martín Pérez) casi fuera del juego temprano, y no pudimos. Y teníamos al personal para hacerlo. Viendo a un Julio Rodríguez con las bases llenas y un out, Martín, vuelvo y te repito, hay veces que tienes que quitarte el sombrero cuando el otro equipo juega mejor”.

Cuando se le sugirió que el centro del lineup se había visto débil – Manny Machado, Teóscar Hernández y Rafael Devers se fueron de 12-0 –, Linares rechazó la premisa y lanzó un mensaje de apoyo a su roster: “Yo no diría débiles. Es un juego. No puedo darte reporte de un solo juego. Son los jugadores que tenemos. Apostamos a los jugadores de nosotros”.

Lo que sí notó Linares, fue ansiedad: “Quizás nos salimos un poquito del plan, los muchachos un poquito ansiosos. Hay que volver a sentarnos con los muchachos y hablar. Controlar el escenario es lo que tenemos que hacer un poquito más”.

El piloto no tiene dudas de que cuenta con un personal capacitado para pasar la página cuando vuelvan a saltar al terreno. Dominicana jugará contra Nicaragua el lunes (12pm ET) antes de cerrar martes y miércoles ante Israel y Puerto Rico, respectivamente.

“Yo creo que estos muchachos son profesionales y todos han manejado los escenarios. Tenemos jugadores que han jugado en los playoffs, que han ganado la Serie Mundial, tenemos al JMV de la Serie Mundial”, siguió Linares. “Cuando terminó el juego, que estábamos adentro, ese fue el mensaje que se les dio a los muchachos, yo estaba saliendo cuando ellos estaban hablando de eso mismo: controlar el escenario. El mensaje para los muchachos es ese, controlar el escenario, y no dejar que el escenario los controle a ustedes. Yo creo que hoy nosotros dejamos que el escenario nos controlara”.

“No dejen de apoyarnos, nosotros tenemos un gran equipo”, pidió el abridor Sandy Alcántara, quien cargó con la derrota. “Tenemos que mantenernos positivos. Y hay que hacer los ajustes”.

