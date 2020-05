Rodney Linares: “Estoy disponible para dirigir en Lidom”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El coach de tercera base de los Rays de Tampa, Rodney Linares, aseguró este viernes que está disponible para dirigir algún equipo de los que conforman la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), para la temporada 2020-2021.

Entrevistado en un Live de Instagram, por el editor deportivo de El Nuevo Diario, el petromacorisano dejó claro que si le llaman el estaría dispuesto, pero aclaró que desde el inicio de la temporada, no para tapar un hoyo.

Los equipos Toros del Este y Tigres del Licey, ya han anunciado al boricua Lino Rivera y al venezolano Luís Sojo, por lo que los otros cuatro equipos no tienen dirigentes confirmados.

“El torneo pasado no estuve disponible porque me pasé todo el año como coach de Grandes Ligas con Tampa, por lo que quería descansar con mi familia, sin embargo, ahora si quiero dirigir, siempre y cuando sea desde el inicio de la temporada”, dijo Linares, quien ha dirigido en el pasado como interino con las Estrellas Orientales, Gigantes del Cibao y Águilas Cibaeñas.

“Me llamaron para la temporada pasada, pero para ser coach de banca por lo que no acepté. No quiero seguir tapando hoyos de nadie entiendo que debo respetarme”, añadió Linares, de 42 años, quien agregó que por ética él no quiere que boten a nadie para que le den el puesto.

La temporada pasada solo un dirigente dominicano inició en el torneo, siendo Fernando Tatis, quien luego fue cesanteado por un importado.

Preguntado sobre si son menospreciado los dirigentes del patio, Linares reveló que “no puedo decir que somos menospreciado, quizás algunos no quieren trabajar aquí por lo que implica dirigir en Lidom, otros no han recibido la oportunidad. Yo, por ejemplo estuve haciendo mis diligencias, le decía a los gerentes aquí estoy yo, igual entiendo que así como lo hice lo pueden hacer”, declaró.

“Dirigir aquí no es fácil, porque es mucha la presión que tiene el dirigente con la fanaticada, con la gerencia. Aquí no hay nada seguro. Al dueño del equipo o al gerente le es más fácil botar a un importado que a un dominicano, porque al importado no lo verán más, pero creo que aquí hay talento para suplir esos dirigentes que vienen de otros paises”, dejó claro.

Narró que Carlos Febles, José Leger, Tony Díaz, quienes han sido coach de algunas organizaciones tienen el potencial para ser dirigente en Lidom.

“Como usted no trae a Carlos Febles a dirigir aquí en Lidom, quien ha sido coach de Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston”, comentó.

Su meta es dirigir en Grandes Ligas

Linares, quien nació en New York, ha sido dirigente en ligas menores por muchos años. Fue dirigente del año en 2013 y 2015.

En su curriculum tiene experiencia de dirigir a hoy super estrellas de Grandes Ligas, entre ellas José Altuve, Alex Bregman, Tyler White.

“Mi meta es dirigir en Grandes Ligas. Si tengo que seguir como coach lo haré, la oportunidad llega. Recuerda que para ser dirigente de MLB tengo que sumar experiencia como coach”, reveló.

Indicó que le gustaría ser parte del equipo dominicano que irá al Clásico Mundial de Béisbol.

“Sería un sueño ponerme esa chaqueta”, dijo.

Sus mejores cinco de Lidom

Para Linares, los mejores cinco jugadores de la Lidom son: Junior Lake, Moisés Sierra, Jordany Valdespín y Emilio Bonifacio.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

@WILLIAMAISH

Anuncios

Relacionado