Rodney dice Pujols está viviendo un ambiente sorprendente en Lidom

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Al momento de hablar sobre una figura como lo es Albert Pujols, pocas voces, o ninguna, cuentan con la autoridad en la cueva de los Leones del Escogido, como la tiene el veterano relevista Fernando Rodney, a quien el estelar toletero le ha expresado su satisfacción por estar en el terreno de juego en la pelota dominicana.

“Pujols está motivado, porque él me dice que está viviendo un nuevo ambiente, sorprendente, como lo es el béisbol dominicano”, reveló Rodney al ser entrevistado por El Nuevo Diario.

“Le dije que es difícil adaptarse a jugar aquí (el torneo de Lidom), porque uno no conoce la mayoría del material que hay”, indicó “La Flecha”, como es conocido el histórico relevista, sobre los temas que ha conversado con “La Máquina”.

Rodney señaló que el movimiento constante en los rosters, hace un poquito difícil la adaptación para los bateadores, pero que esto no ha sido un factor que desanime a Pujols, a quien ve “motivado y contento”.

Rodney y Pujols fueron parte del conjunto dominicano que participó en el en el Clásico Mundial del año 2006.

“Esa fue la primera vez que fuimos parte de un mismo equipo, por el tiempo que estuvimos ahí”, recordó Fernando, quien resaltó el respeto que tiene por su ahora compañero en los Leones.

“Me siento como si lo tuviera cerca de él, por su gran carrera y personalidad”, expresó Rodney.

Lejos del retiro

Con 44 años de edad y un recorrido en el cual ha accionado en las Grandes Ligas y en México, además de Lidom, Rodney no contempla colgar las zapatillas y planea seguir dominando a los bates desde el montículo.

“Voy a aprovechar la fuerza y talento que todavía me queda para seguir controlando el juego”, expresó el relevista escarlata sobre sus planes en el béisbol profesional.

El veterano hombre del bullpen, dijo que saldrá a hacer su juego con los Leones, que disfrutará cada juego con los Leones y al final verá que aparece.

La Flecha, quien lanzó por 17 temporadas en las Grandes Ligas, situándose en el segundo lugar entre los dominicanos en juegos salvados en MLB, con un total de 327 rescates y una efectividad de 3.80, indicó que estará abierto para lanzar en cualquier liga profesional, que reciba la invitación.

“Si me dan la oportunidad, sí”, afirmó, sobre accionar en ligas como las de Japón, Corea o México.

Rodney, quien reveló que cuando deje de lanzar, continuará en el béisbol trabajando con sus hijos, dijo que se siente satisfecho y que ha logrado todo lo que esperaba en las Grandes Ligas.

“Nunca he sido abridor en las Grandes Ligas y ha sido mucho lo que he logrado como relevista. Ya lo he hecho todo, porque logré el anillo de la Serie Mundial”, concluyó el veterano hombre de béisbol.

