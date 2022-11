Rodner Figueroa rompe el silencio sobre su salida en Telemundo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – Tras la salida del presentador venezolano Rodner Figueroa de Al Rojo Vivo así como de la cadena de Telemundo, fue hasta este viernes que el propio presentador de televisión habló de su despido de la cadena, mostrándose sumamente agradecido por haber formado parte de sus filas por cinco años.

A través de un enlace en vivo en Facebook, el periodista habló acerca de su salida, así como de los planes que tiene a futuro. Con un semblante tranquilo y relajado, Rodner empezó el live de la siguiente manera: “Ya yo no estoy más en Telemundo. Ayer fue oficialmente mi último día”.

“Lo primero que pasó con Telemundo, fue que para mí fue maravilloso por lo cual estaré eternamente agradecido, fue que mi jefe adorado Luis Fernández, que me contratara de nuevo para trabajar en televisión”, indicó el presentador, quien regresó a la pantalla chica tras su abrupta salida de Univision en marzo de 2015.

Figueroa contó que por siempre estará agradecido con Fernández, pues una de los anhelos más grandes de la mamá de Rodner era verlo de nuevo en la televisión y eso se logró. Contó que, estando en pleno velorio de su mamá le agradeció a Luis y le dijo: “(Le dije) le has dado a mi madre uno de los reglaos más bellos en vida que pudo haber recibido, darle la satisfacción a ella de verme regresar a la tv, porque yo sabía lo que era para mi padre y mi madre que yo regresara a la tv, fue algo grandioso”.

Rodner reveló que su paso por la cadena le dejó un ‘gran sabor de boca’, pues hizo muy buenas amistades en el camino. “En Telemundo conocí gente maravillosa y sembré amistades que sé que me van a durar para toda la vida, como Álix Aspe, que hoy por hoy forman parte de mi entorno personal”. Su despedida, el pasado jueves, fue todo un reto, pues las lágrimas entre sus colegas no faltaron: “Cuando me despedí, estaban todos llorando. Para mi fue maravilloso estar en ese programa y con ese equipo”.

El presentador detalló que en sus cinco años en Telemundo vivió dos grandes coberturas que marcaron su vida, como la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry, además del fallecimiento de la reina Isabel II. Para ambas coberturas, Rodner viajó a Reino Unido y asegura que ambos eventos fueron de sus “mejores desempeños” a lo largo de su carrera de más de 28 años en los medios.

Más allá de haber fricciones con la empresa que fue su casa por cinco años, Rodner dijo que se fue en paz. “Yo salí con los mejores términos de Telemundo. Esto es un negocio, es una decisión de negocios. Pasó que nuestra relación laboral llegó a su final, no pasó absolutamente nada. Esto es solo una decisión de negocios, no pasó más nada. Yo no soy persona de chismes, yo jamás hablaré de los lugares que fueron mi hogar como lo fue Univision por 17 años, al que le guardo un cariño impresionante”.

“Yo lo que me he llevado de Univision y Telemundo, son amistades que me van a durar toda la vida, pero lo más importante es que me he llevado el cariño de ustedes”, añadió.

Además de cosechar buenos amigos y grandes satisfacciones profesionales, Rodner compartió que gracias a la flexibilidad de Telemundo, pudo desarrollar su faceta empresarial con su marca de ropa y su marca de café 5 Gotas, un emprendimiento que tiene al lado de su pareja Ernesto Mathies. Ahora que estará fuera de la pantalla chica, Rodner se dedicará a su faceta empresarial con sus diversos proyectos.

