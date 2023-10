Rodgers dice mostrará su lesión no es una sentencia de muerte a su carrera

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Aaron Rodgers, ‘quarterback’ de los New York Jets, afirmó este martes que busca inspirar a la gente con la manera en que se recupera de la rotura del talón de Aquiles que sufrió, lesión que no será el fin de su carrera en la NFL.

«Estoy tratando de inspirar a ver la recuperación de una manera diferente, quiero inspirar a mucha gente a ver esta lesión no como una de sentencia de muerte para mi carrera, que en un momento realmente lo fue, sino a saber que con tu fuerza de voluntad todo es posible», subrayó el jugador de 39 años.

Rodgers se rompió el talón de Aquiles en el primer cuarto del juego de la semana 1 en el partido en que los Jets vencieron a los Buffalo Bills el 11 de septiembre pasado.

Un par de días después del partido se anunció que el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL se perdería el resto de la temporada 2023 luego de la cirugía a la que se sometió, una sentencia a la que Rodgers dijo dará la vuelta.

«No hay nada normal en cómo estoy abordando la rehabilitación. Decían que tenía que permanecer seis semanas con una bota ortopédica y yo caminé en zapatillas deportivas en 13 días. Ésta es mi forma de pensar, creo en el poder de la intención, de la oración, en tu estado mental y en el poder de tu fuerza de voluntad», señaló.

El campeón en el Super Bowl XLV lo demostró el domingo pasado en el que se paseó sobre el césped del MetLife Stadium, hogar de los Jets, en zapatillas deportivas apenas apoyado en un par de muletas.

Rodgers incluso se dio tiempo para pedir el balón para lanzar un corto envío antes de la derrota de su equipo ante los Chiefs en juego de la semana 4 de la temporada 2023 en la que no descartó reaparecer.

«Ir al juego del domingo siempre fue el objetivo, fue genial hablar con los muchachos. Estoy muy por delante en los protocolos normales en la rehabilitación de esta lesión tratando de acelerar los tiempos. A veces los milagros son simplemente hacer cosas que la gente nunca pensó que fueran posibles».

El mariscal de campo reconoció que no será sencillo volver este año, pero no es imposible.

«Hay muchas probabilidades en mi contra, pero sólo porque algo nunca se haya hecho no significa que no sea posible. Creo en dejar espacio para que suceda lo milagroso. Es simplemente otra lesión de la que cualquier persona puede recuperarse y regresar más rápido de lo que se esperaba o pensaba», concluyó.