Rockies y Wade Davis llegan a acuerdo por 3 años y 52 millones de dólares

EL NUEVO DIARIO, DENVER— Los Rockies de Colorado añadieron una pieza significativa a lo que se ha convertido en un formidable bullpen, al llegar a un acuerdo para un contrato de tres años y 52 millones de dólares con el estelar relevista Wade Davis.

El acuerdo incluye una opción del cuarto año para el jugador que entraría en vigor si debes lanza en 30 partidos en el 2020, le dijo a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones. La persona habló a condición de anonimato este viernes porque el acuerdo no ha sido anunciado.

Davis, un derecho de 32 años, sería el taponero para un equipo de Colorado que regresó esta temporada a los playoffs por primera vez desde del 2009. Los relevistas de los Rockies tuvieron un importante papel en la temporada, con récord de 24-19 y un PCL de 4.40. Sus 5×49 ponches en 550 innings y 2/3 de relevo fueron el segundo mayor total en la historia de la franquicia.

Hace unas pocas semanas, los Rockies finalizaron contratos de 27 millones de dólares por tres años con el derecho Bryan Shaw y el zurdo Jake McGee, que han estado con Colorado las últimas dos campañas. También regresan el derecho Adam Ottavino y el zurdo Mike Dunn.

Inicialmente un abridor, Davis ha brillado desde que pasó al relevo. La campaña pasada, Davis tuvo un PCL de 2.30 y 32 salvamentos para los cachorros de Chicago tras ser adquirido de los Reales de Kansas Cuty.

En el 2015, fue crucial en un bullpen que guio a los Reales al centro de la Serie Mundial.

El acuerdo con Davis fue reportado inicialmente por Yahoo! Sports.

