(VIDEO) Rockets sorprenden a los poderosos Grizzlies

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Los Houston Rockets, colistas en el Oeste, sorprendían a los poderosos Memphis Grizzlies.

Con un monumental triple-doble de 46 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias, Nikola Jokic fue el líder de unos Denver Nuggets que tuvieron que llegar hasta la prórroga para poder derrotar a los New Orleans Pelicans de un gran Brandon Ingram (38 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias).

Los Nuggets han ganado 8 de sus últimos 9 encuentros y siguen fortaleciendo su sexta posición en el Oeste, la última que da acceso directo a los playoffs.

El argentino Facundo Campazzo no tuvo hueco en la rotación de los Nuggets mientras que el español Willy Hernangómez sumó 8 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, un robo y 2 tapones en los Pelicans.

No one has recorded that stat line since steals and blocks started being tracked 🤯

— NBA (@NBA) March 7, 2022