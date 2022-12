“Rock Sinfónico”, un concierto con adrenalina de principio a fin

En este concierto presentado en el Teatro Nacional por el maestro Amaury Sánchez, los artistas Max Martínez, Héctor Aníbal, Benny Hiraldo, Leonor García y Omar Henríquez interpretaron las canciones más emblemáticas del rock de todos los tiempos.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El rock es una música vibrante, que estremece el alma con su acústica. Esa misma emoción la sintió el público que asistió al concierto “Rock Sinfónico” realizado con gran éxito en el Teatro Nacional.

Con la producción y dirección artística del maestro Amaury Sánchez, este concierto hizo honor al rock, un género de música popular originado a principios de la década de 1950 en Estados Unidos con la música clásica compuesta para orquesta.

Las más de 30 canciones fueron interpretadas por extraordinarias voces del movimiento del rock del país, como Max Martínez, quien formó parte de los grupos Tabuteck y New Page; Eddy Alba, del grupo Uranio; Héctor Aníbal, vocalista principal del grupo Transfusión; Hiraldo, Leonor García y Omar Henríquez, del grupo Sociedad Tabú.

Con gran maestría y dominio, estos artistas interpretaron los temas “Dust In The Wind”, “Carry on my wayward song”, “I don’t wanna miss a thing”, “November rain”, “Separate ways”, “Bohemian Rhapsody”, “We are the champions, Under pressure”, los cuales fueron éxitos en diferentes épocas.

Sin duda, la canción “Hotel California”, interpretada por Héctor Aníbal –como en la primera versión de este concierto-, una de las más aplaudidas de la noche. Lo mismo ocurrió con el tema “Take on me”, del grupo noruego A-ha, que puso de pie al público que quedó maravillado con estas actuaciones.

A los amantes del rock en español, le fue dedicada la canción “En la ciudad de la furia”, original de la banda de rock argentina Soda Stereo.

Dedicado al guitarrista Iván Carbuccia

En esta inolvidable función dedicada al guitarrista de jazz y blues Iván Carbuccia acompañó a los rockeros en tres piezas que fueron del agrado del público.

Al final de su participación, el maestro Amaury Sánchez le entregó una placa de reconocimiento por su labor trascendental por sus aportes a la música.

El maestro Sánchez -vestido con la clásica chaqueta negra que identifica a los rockeros-, estuvo acompañado de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo compuesta de 71 músicos y con una banda de rock conformada por excelentes músicos.

Previo a esta celebración artística, el maestro Amaury Sánchez había expresado que este recital representaba la máxima expresión del rock dominicano fusionado con la banda de rock donde los temas de grupos emblemáticos como Metálica, Kansas, Aerosmith, Led Zeppelin, Eagles serían del agrado de los asistentes.

Esa afirmación fue sostenida cuando este sábado, en la Sala Principal del Teatro Nacional dijo “¡Buenas noches! gracias por estar aquí. Es increíble como estos clásicos nos motivan y despiertan el alma”.

El concierto culminó pocos minutos después de las 11 de la noche, con un público de diferentes generaciones ansioso de escuchar esas canciones en el género rock que hace vibrar sus corazones.

