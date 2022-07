Rochy RD declara: “Soy inocente delante de los ojos de Dios”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El exponente urbano Aderly Ramírez mejor conocido como Rochy RD declaró este miércoles su inocencia ante los jueces de la Primera Sala de la Corte de Apelación de Santo Domingo Este, tras someter un recurso para obtener su libertad.

También aseguró que solo quiere trabajar para poder mantener a sus padres y demás familiares, por lo que busca que se le descargue de las acusaciones sobre violación sexual a una menor de edad el pasado abril en una villa de su propiedad.

“Si yo no trabajo no puedo mantener a mi familia, mi papá, mi mamá, mis hijos, nadie (…) Entonces, están todas las pruebas ahí. No hay una prueba que me vincule, no hay fotos, no hay nada”, manifestó Rochy RD en sus declaraciones ante los jueces, mencionando a Yiyo Sarante, que ha sido uno de los garantes para su libertad.

Agregó mediante un audio que circula por las redes, que las declaraciones que hizo la joven todavía no pueden ser reveladas, pero que de ahí pueden darse cuenta de su inocencia.

Sostuvo que en este momento se encuentra bastante enfermo, ya que después de esto se le han agravado las situaciones tras el accidente de tránsito que tuvo el pasado mes de enero del 2020.

La defensa del encartado ha sometido dicho recurso para que le sea variada la medida de prisión preventiva, a través de garantes como los artistas Sergio Vargas y Yiyo Sarante.

Se recuerda que el juez de Atención Permanente de esta jurisdicción dictó al artista, tres meses como prisión preventiva en la cárcel de Najayo.

