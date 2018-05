Robinson Canó sufre fractura en mano derecha y abandona juego este domingo EL NUEVO DIARIO.-El pelotero dominicano @robinsoncano, sufrió este domingo una fractura en un hueso de la mano derecha luego de ser golpeado por por una bola rápida de 88 mph del zurdo Blaine Hardy en la tercera entrada, que lo obligo a abandonar el juego entre Seattle y Detroit. Canó tiene un quinto metacarpiano fracturado, inmediatamente fue a la caseta y fue reemplazado por el corredor emergente Andrew Romine, quien permaneció en lugar de Canó en la segunda base.

