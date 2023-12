Robinson Canó llama a los niños asumir el sacrificio que conlleva alcanzar el éxito

EL NUEVO DIARIO, PERAVIA.- El jugador estelar del béisbol Robinson Canó, llamó este domingo a los niños asumir el sacrificio de tiempo y dedicación que conlleva al éxito sea en los estudios o en los deportes.

Canó, exhortó a los niños que hoy inician sus vidas a que sigan soñando por lo que quieren y no dejen que nadie le diga que no pueden y que el único que pudiera decirlo es Dios, por ser quien da las oportunidades.

Señaló que el deporte lo ha sido todo en su vida, aunque muchas personas lo ven en lo monetario, aunque para él es algo que ama y en lo que tiene la oportunidad de representar a su país a nivel mundial, con lo que se ha sentido bendecido de todas las cosas que le han ocurrido.

“La unión que trae entre los jugadores por ser una familia, porque estamos más tiempo juntos que con nuestras familias, por lo que esa unión nos lleva a lo que estamos haciendo hoy en día, tanto aquí como en otros países”, refirió,

Asimismo, indicó que la unión que ha visto en toda su temporada en el béisbol es la que está mirando hoy día con la realización de este evento tan importante como el que se desarrolla en Baní.

El jugador más valioso del Clásico Mundial 2013, dijo que la vuelta al barrio es recordar muchas de las cosas que se hacían antes, entre estas el jugar vitillas, crique y con pelotas de trapos.

“Siempre he sido una persona que me gusta apoyar, por eso que cuando se me habló de esta iniciativa de «De Vuelta al Barrio» me ha motivado grandemente al ver estos niños en el béisbol tiene un valor para mi muy grande”, sostuvo.

El pelotero, recordó que cuando el jugador logra alcanzar una firma, muchas veces dura hasta ocho meses sin ver sus familias, siendo uno de los mayores sacrificios al perder parte de su verdadera esencia

El afamado jugador de grandes ligas fue entrevistado por los comunicadores Jaime Rincón, Julia Muñiz y Luis Ramírez en una emisión especial de El Nuevo Diario TV, con motivo del lanzamiento del programa «De Vuelta al Barrio», desde el Polideportivo Máximo Gómez en Baní., Peravia.