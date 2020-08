Robinson Canó expresa su descontento por jugar como bateador designado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-El tiempo en servicio en un deporte como el béisbol, suele colocar a los jugadores en situaciones y posiciones no deseadas y ese es el caso del dominicano Robinson Canó, quien ha expresado públicamente su inconformidad por ser utilizado en la posición de bateador designado.

“No me siento cómodo siendo bateador designado. Es algo a lo que no me he acostumbrado todavía”, dijo Canó a Anthony DiComo de MLB.com.

Al entrar a la jornada del viernes, Canó tenía siete de sus últimas ocho apariciones en la alineación, incluidas cuatro consecutivas, como bateador designado de los Mets de New York, después de comenzar la temporada como el segunda base titular del equipo, detalló el portal www.12up.com.

Con la salida del cubano Yoenis Céspedes, quien optó por no continuar en la campaña 2020, Canó ha visto más acción como designado en el equipo que dirige su compatriota Luis Rojas.

Hasta ahora Canó tiene una línea ofensiva de .276/.300/.483 con un jonrón en 29 turnos al bate como bateador designado, en comparación al .432/.476/.730 y tres jonrones en 37 veces al bate como defensor de la intermedia, una razón más para entender su molestia.