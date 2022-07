Robinson Canó es enviado a los Bravos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Robinson Canó irá a su tercer equipo en la presente temporada.

El periodista Jon Heyman ha publicado este domingo en la red social Twitter que el dominicano ha sido cambiado a los Bravos de Atlanta por dinero en efectivo.

Canó fue dejado en libertad por los Mets el pasado 8 de mayo. Una semana después fue firmado por los Padres de San Diego, que luego lo dejó en libertad el 2 de junio. Ocho días después el bateador zurdo fue firmado por esa franquicia, precisamente el 10 de junio con un contrato de liga menor y lo asignaron al equipo de El Paso, triple A.

Robinson Cano goes to Braves in deal with Padres for cash considerations, and he is expected to be in the majors very soon. Braves are very good but they badly need lefty hitters.

— Jon Heyman (@JonHeyman) July 10, 2022