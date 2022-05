Roberto Santana considera inhumano mantener privados de libertad en La Victoria hasta concluir auditoría

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El asesor honorífico del Gobierno en política de seguridad y sistema penitenciario, Roberto Santana, quien el pasado martes denunció que el encargado de seguridad del penal de La Victoria recibe 7 millones de pesos cada semana de parte de reos y visitantes, consideró que los privados de libertad de esa cárcel deberían ser trasladados a otros centros, debido a que “viven un infierno”.

Al referirse este miércoles a los problemas de ese penal, Santana señaló que el Ministerio Público ha iniciado, en el marco de las acciones de lucha contra la corrupción y conforme se ha hecho evidente para todos, las indagatorias para la determinación de responsabilidades, pero lamentó que “se ha detenido todo lo penitenciario sobre ese tema hasta que se audite hasta la última varilla”.

“Me parece correcto que se audite, es lo que hay que hacer y lo que he pedido y lo que el país espera de este Ministerio Público. En tanto, no creo correcto hacer esperar por tan largo tiempo a miles de personas en esa situación inhumana, cuando desde hace muchos meses, tal y como he señalado en ocasiones anteriores, hay edificios que ya tienen las correcciones hechas y recibidas a satisfacción de manera oficial, con capacidad para albergar a más de 700 internos”, sostuvo.

Señaló que “es evidente que ese número de plazas no es suficiente para resolver el problema de más de 9,000 personas hacinadas, pero sí para salvar a 700 y poner en marcha la solución definitiva”.

Consideró que esperar a que terminen definitivamente de readecuar el complejo carcelario (además con un proceso burocrático y gubernamental de traspaso a nuevas entidades que ha demostrado ser bastante largo o bastante lento) y que se esperen que concluyan las auditorías, “es “un “tranque”, en definitiva, al que pienso firmemente que hay que encontrarle una solución rápido”.

“Estoy convencido de que se puede auditar e ir subsanando vicios a la vez y se pueden hacer trámites burocráticos mientras se generan las soluciones más urgentes, sobre todo cuando los temas cobran vidas o benefician grandes entramados de abuso contra las personas recluidas, como ha pasado siempre en el sistema tradicional y su corrupción millonaria”, dijo.

En un comunicado, Santana deploró que hay “nueve mil personas que viven un infierno y han tenido que esperar primero por irregularidades como las que he denunciado en ocasiones anteriores y ahora por los largos plazos de la burocracia y las auditorías”, por lo que reiteró que hace falta en el abordaje del problema penitenciario en el país.

Cree parte del personal de PGR prefiere actual gestión no tenga logros que mostrar

Santana sostuvo además, que parte del personal medio y técnico de la Procuraduría General de la República (PGR), ocupan esos puestos previo a esta gestión y afines con otros grupos, por lo que a su parecer “prefieren que la actual gestión de la PGR y el gobierno mismo no tengan nada que inaugurar o presentar como logro en estos primeros dos años, precisamente para poder alegar eso en su contra”.

“Esos sectores que quisieran que la actual gestión no tenga nada que mostrar en materia penitenciaria, parecen tener una agenda política clara y con ello vulneran los esfuerzos de muchas personas que han trabajado y trabajan por un Ministerio Público libre de politiquería”, agregó.

