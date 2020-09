(VIDEO) Roberto Santana: Cárcel La Victoria es el ‘cuartel general’ desde donde se planifican delitos en las calles

View this post on Instagram

se planifican delitos en las calles / El asesor honorífico en política de seguridad y sistema penitenciario del Poder Ejecutivo, Roberto Santana, dijo este lunes que la cárcel de La Victoria se ha convertido en el “cuartel general” desde donde se planifican los delitos en las calles, lo cual asegura ha estado ocurriendo en los últimos años. En ese sentido, manifestó que urge la necesidad de que la llamada “vieja Victoria”, la que calificó como “corrupta y desorganizada”, sea transformada hacia el nuevo modelo penitenciario, pero fuera del lugar donde se encuentra actualmente. “Veremos una nueva victoria, pero en otro lugar y no en esas condiciones”, sostuvo. Video: Está Noche Mariasela (@enmariasela). Continúa leyendo esta noticia haciendo clic en el enlace de nuestra biografía. #ElNuevoDiarioRD