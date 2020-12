Roberto Salcedo y su hija Rocío dan positivo al covid-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exalcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, informó anoche que junto a su hija Rocío ha dado positivo al coronavirus.

“Tanto que nos protegimos y seguimos los protocolos con rigurosidad, hoy comunicamos que Rocío y yo hemos dado positivo al Covid-19”, posteó Salcedo a través de su cuenta de Instagram.

Agregó que se encuentran en su residencia, “gracias a Dios muy bien”, que los síntomas son imperceptibles y están siguiendo las indicaciones de los médicos.

En otro mensajes publicado este lunes, Salcedo reveló que “nos estamos comportando, un paciente obediente, aislado con libros, mi IPad para escribir y una queja: A Rocío, oigo que le traen muchos antojos y a mí solo pastillas”.

“Suelto el COVID este y me voy, como en las protestas: Si no me traen antojos aquí va a ver candela. Jajaja bendiciones”, añadió.

La República Dominicana suma 149,138 contagios de la COVID-19, con 2,346 muertes, de acuerdo con los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Salud Pública que notificó 685 nuevos casos y un deceso por la enfermedad.

Los casos activos totalizan 29,390 tras haberse recuperado 117,402 de los infectados de la enfermedad, declarada pandemia en marzo pasado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).