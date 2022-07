Roberto Salcedo revela en NY el PLD lo traicionó dos veces y su apoyo a Abinader no es por cargos 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El ex alcalde de Santo Domingo, comunicador, productor y cineasta, Roberto Salcedo reveló anoche aquí que el PLD lo traicionó dos veces en sendos procesos electorales (2016 y 2020), aclarando que él ni su hijo Roberto Ángel (Robertico) buscan cargos en el Gobierno por el apoyo que mantienen al presidente Luis Abinader durante su disertación en la Scientology de la calle 125 en Harlem convocada por Vía Láctea Media.

“Decidimos apoyar al presidente Abinader porque teníamos una alternativa de poder en la República Dominicana”, sostuvo resaltando la estrecha amistad que existe entre él, su hijo y el mandatario.

“Cuando nos sumamos, el presidente Abinader tenía un 43%, por lo que todavía faltaba para ganar. Sin embargo, ganando el Gobierno, nosotros no tenemos ningún cargo público, nunca medió de por medio el que estábamos apoyando a Abinader por un puesto, eso nunca. Mañana, eso podría producirse, pero tampoco es relevante para mí”, recalcó.

Salcedo dijo que todavía no ha entrado de manera formal al PRM eso no se ha planteado hasta ahora.

“El caso de Roberto Ángel es muy especial con una amistad muy fluida con el presidente, aunque siempre surgen las expectativas de que si lo van a nombrar en un cargo público, que su si va al Gobierno, le pregunté el otro día si se lanzaría a una candidatura y me contestó que no, que no está aspirando a nada, sino apoyando a su amigo Abinader”, añadió.

Definió a Robertico como un joven empresario exitoso bien preparado del que se siente muy orgulloso y que ha hecho numerosas maestrías y le va muy bien con sus películas y programas en televisión.

“Digamos que mañana es un potencial servidor público por el que ustedes pueden apostar por sub decencia, entrega, capacidad de trabajo extraordinaria”, expresó.

Dijo que su hijo no tiene necesidad de un cargo público a beneficiarse de eso porque la empresa que preside genera mucho dinero

Salcedo, quien disertó sobre sus inicios, éxitos y carrera en la televisión nacional, la comunicación y proyección política, resumió su ascenso a la cima en la pantalla chica de la República Dominicana desde cuando era niño, hasta el éxito con la mayor empresa televisiva dominicana que producía siete programas simultáneamente.

Relató que cuando el PLD lo buscó para la candidatura a la alcaldía en cuya posición fue electo por tres períodos, su empresa estaba en su mejor momento en la televisión dominicana que pasó a su hijo Robertico para dedicarse a la ciudad de Santo Domingo.

Señaló que en 2016 se le ofreció otra vez la alcaldía pero el PLD decidió inclinarse por un candidato de la oposición en referencia a David Collado, siendo la primera traición.

Luego fue llamado también por el PLD para que aceptara la candidatura a senador por el Distrito Nacional, pero ocurrió lo mismo.

Narró que después de una pausa en la política, evaluó la situación del PLD, concluyendo que la cúpula de ese partido ya estaba manejándose con intereses particulares y no por el bien del país.

Contó que un sábado se reunió con el entonces presidente Danilo Medina quien le mostró una encuesta en la que aparecía puntero para ganar la senaduría.

Intentó rechazar la oferta por lo que pasó en 2016, “pero siempre le dije que sí al partido”. Agregó que después de dar el sí a la candidatura, en el proceso interno escogieron otro que nunca pasó de un 10% en las encuestas.

“Entonces, ¿cómo yo me iba a sentir?, no me apoyaron. Me lo hicieron dos veces y yo no lo merecía, además no lo pedí y ellos lo saben”, reveló Salcedo.

“Eso pasa cuando los partidos no tienen sentido de pueblo y las alturas actúan de manera personal y en función de sus intereses, eso es lo que pasa y eso fue lo que pasó”, precisó.

Definió al PLD como una gran organización con una gran militancia. “Indudable, dirigentes medios buenísimos pero lamentablemente cuando se tomaron esas decisiones ya las cosas no iban bien y yo no tenía espacio adentro”.

Señaló que se quedó en su casa donde meditó para apoyar un partido que estaba en ruta al poder en referencia al PRM.

“Ellos comenzaron primero entregando la ciudad de Santo Domingo a la oposición con lo que enviaron el mensaje de que la oposición estaba preparada para ganar y gobernar el país”, añadió.

“El Distrito Nacional, Santo Domingo, es el centro político y económico del país y prefirieron entregarlo a los adversarios y entonces, no había más nada que hacer”, indicó.

“Eso fue lo que pasó, siento que he sido un hombre muy coherente en mi vida y las cosas que he hecho no las he hecho por venganza, sino de corazón pensando solamente en el país”, sostuvo Salcedo.

Adelantó que está enfocado en su película “Decisión Difícil” añadiendo que con eso no quiere decir que mañana no pueda servirle al país “y si por mañana ocurre algo no se diga que dije una cosa en Nueva York, porque al finan uno no sabe la vuelta que va a dar la vida o qué cosa nos toca hacer mañana”, puntualizó.

Se definió como una persona coherente, que se ha manejado dentro de la decencia y la prudencia y cuando fui alcalde de Santo Domingo, todos los años pedía una auditoría a la Cámara de Cuentas, porque el dinero de la ciudad no lo manejaba él.

“Lo manejaban otros y necesitaba saber que los demás estaban actuando bien, no les tenía miedo a las auditorías, todo lo contrario, para mí era una tranquilidad, por eso me ven que voy donde quiera voy con mi familia con la conciencia limpia, con respeto”, indicó.

EL ACTO

El acto organizado y convocado por la empresa Vía Láctea Media, gerenciada por Miguel Estrella, Arelys Mejía y Johnny Arrendel, se inició con las palabras de bienvenida del señor Massimo administrador de la iglesia Scientology quien resaltó la figura de Salcedo diciendo que ama la República Dominicana.

La bienvenida la dio Estrella y la semblanza de Salcedo fue leída por el comunicador Johnny Arrendel.

Estrella definió la noche como muy especial por la presencia de Salcedo

Al final de la disertación, Salcedo respondió numerosas preguntas del público.

El evento fue conducido por Mejía.

Entre los asistentes estuvieron reconocidas figuras del activismo comunitario, político y empresarial de la diáspora dominicana.

La oficina del asambleísta estatal del distrito 72 Manny de los Santos, entregó un reconocimiento a Salcedo quien agradeció la distinción que le entregó el asistente del legislador Christopher Jiménez.

El disertante estuvo acompañado por su esposa Angélica Amancia Sanz de Salcedo y sus hijas, la actriz Rocío Paloma Salcedo Sanz.

