Roberto Salcedo inscribe precandidatura a senador por el DN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El tres veces alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Roberto Salcedo, inscribió este domingo su precandidatura a la senaduría del Distrito Nacional en la Casa Nacional de dicha institución política, a la cual asistió acompañado del arquitecto Alejandro Montás, varios miembros más del Comité Central, así como también de otros dirigentes de las distintas circunscripciones.

Según una nota de prensa enviada a este medio, Roberto Salcedo, afirmó que la experiencia adquirida durante 14 años al frente del gobierno de la ciudad de Santo Domingo y el inmenso amor que siente por este territorio, le obligan a agotar una agenda legislativa que asegure su desarrollo, con proyectos inclusivos para la ciudadanía, el empresariado y la población flotante que interviene en las actividades diarias de la capital.

Así mismo expresó que “Luego de analizar varias encuestas observamos que los niveles de aceptación y valoración de una posible candidatura senatorial nuestra para las elecciones del 2020, nos ubican en el cariño y la preferencia de la gente. Por esta razón entendemos que somos una opción a considerarse para que el PLD asegure su plaza más importante: el Distrito Nacional”, dice la nota.

La nota también indica, que Roberto Salcedo asegura que su candidatura constituye la continuidad de la extraordinaria labor del secretario general de su partido y actual presidente del senado, Reinaldo Pared Pérez.

Salcedo también expresó que: “cuando asumo un compromiso de servicio público, lo hago de manera decidida, a tiempo completo y no me permito distracciones en los más altos intereses de mi país. Somos conscientes de los grandes avances que se han logrado en materia legislativa en la República Dominicana, no obstante, vamos a ir casa por casa, familia por familia de esta capital, a pedirles que nos permitan ser su voz en el senado de la República, y contribuir a la construcción de sus sueños”, agrega la nota.

Anuncios

Relacionado