Roberto Salcedo denuncia desconocidos suplantan su identidad en Twitter

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato a senador por el Distrito Nacional, Roberto Salcedo denunció que ha sido creada una cuenta en twitter a su nombre sin su consentimiento(@senador2020).

“Con 42 tuits se busca desprestigiar a precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana y de la oposición”, de acuerdo a un comunicado del equipo de prensa de Salcedo.

A través de su cuenta oficial (@SalcedoGRoberto) se desvinculó de lo publicado a través de la cuenta falsa y lamentó profundamente el contenido difundido.

“En mis 23 años de vida política, nunca he tenido que recurrir a descalificativos de mis adversarios en ninguna contienda electoral, porque trato de que mi vida privada sea el reflejo de mi vida política y todo el que me conoce sabe que no es mi manera de proceder”, señaló Salcedo.

Aprovechó la oportunidad para extender mi respeto a todos los lacerados, con estas publicaciones malsanas que utilizaron mi imagen a través de esta red social.

El comunicado indica que la cuenta (@senador2020) ha sido debidamente reportada con el fin de que sea eliminada en las próximas horas.

Han creado una cuenta falsa utilizando nuestro nombre, rechazo completamente lo que aquí dice, ya fue reportada, estaremos investigando y llevaremos esto hasta las ultimas consecuencias. pic.twitter.com/f3ChhjTrlv — Roberto Salcedo (@SalcedoGRoberto) August 30, 2019

