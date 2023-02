Roberto Rosario Márquez: El Gobierno sabe que no se va en primera vuelta

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro de la Fuerza del Pueblo (FP), Roberto Rosario Márquez dijo que el Gobierno sabe que no se irá en la primera vuelta de las elecciones del 2024 y que hay una polarización entre la intención de votos entre Leonel Fernández y Luis Abinader.

“El Gobierno tiene estudios, que le dicen que no tiene una posibilidad real de irse en una primera vuelta. Tiene estudios que dice que aquí prácticamente hay una polarización en cuanto a inclinación de votos entre el líder opositor Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader y sabe que si no se va en primera vuelta, pierde las elecciones”, manifestó al ser preguntado sobre qué ganaría el Gobierno con la supuesta administración de la lucha contra la corrupción.

En ese sentido, el político sostuvo que en la citada circunstancia el Gobierno puede estar presionando en que la Fuerza del Pueblo como partido, no siga incrementado su militancia porque “ellos entienden correctamente que el debilitamiento de un partido opositor es la fortaleza del otro”.

Al ser preguntado sobre cómo podría el Gobierno debilitar a la FP durante una entrevista especial para El Nuevo Diario, Rosario Márquez afirmó que podrían debilitar la organización política si el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dirigiera la lucha contra la corrupción en función de un interés partidario.

“Y en función de esos números y de esas encuestas, ellos (Gobierno) pueden empezar una cacería de brujas y sobre esa base, colocar a la Fuerza del Pueblo en un escenario, que a final de cuentas no da resultado”, indicó colocando como ejemplo lo que pasó en el Gobierno de Joaquín Balaguer contra el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que permitió el surgimiento del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) dijo que luego de diciembre del 2022, la Fuerza del Pueblo ha notado un cambio radical en la visión estratégica del Gobierno, que consistía en el equilibrio de la oposición dividida, para pasar ahora a jugar en la aniquilación de uno de los partidos opositores y así tratar de succionar los votos del afectado.

Para Rosario Márquez sería imposible que el PRM y el PLD hagan una alianza a nivel municipal, ya que a su juicio, cuando se hizo la alianza rosada con Amable Aristy, perdieron todos.

“Si vuelven y hacen una alianza ahora entre el PLD y el PRM le van a regalar a la Fuerza del Pueblo las alcaldías y el Congreso”, agregó.

No obstante, cuestionó que si esos partidos van a hacer una alianza municipal, “por qué lo están comprando. Lo están comprando porque se dieron cuenta de que ya no es posible y al no ser posible, ya lo compran”.

Relacionado