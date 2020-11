Roberto Rosario justifica deuda dejada por más de 2,400 millones en JCE 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El ex presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, aclaró anoche que la deuda de 2 mil 400 millones dejada en su gestión al frente de ese organismo y recordadas ayer por el presidente saliente, Julio César Castaños Guzmán, fue producto de la realización de las elecciones del 2016, y no por ejecutorias excesivas o mal manejo.

Rosario sostuvo que cada peso gastado esta sustentado mayoritariamente en las elecciones del 2016 y que el Ejecutivo nunca le entregó los montos demandados en ese momento.

Al ser entrevistado por Anibelca Rosario, Marisol Mendoza, Dary Terrero y Hansel García, en el programa Más Cerca, que se transmite por Studio 88.5, Rosario dijo que, “o buscaba el dinero prestado y se endeudaba, o no hacía las elecciones”.

Al referirse a cuestionamientos recientes hechos por el expresidente Hipólito Mejía, quien le acusó de torpedear las aspiraciones de Eddy Olivares, Rosario expresó que las mismas “son hipolitadas que están bajo la premisa de la falsedad” y dijo que Mejía fue complacido, ya que uno de los nuevos miembros de la JCE fue auspiciado por el, aunque rehusó revelar el nombre.

En otro orden, el también dirigente del Partido Fuerza del Pueblo, aseguró que tanto el ex presidente Danilo Medina como la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, ejercieron un derecho y actuaron de manera correcta al aceptar ser miembros del Parlamento Centroamericano, atendiendo a un convenio suscrito y que ha sido beneficioso para otros ex mandatarios dominicanos y de la región.

Rosario reconoció que esto podría generarle algún nivel de inmunidad ante cualquier eventual persecución, indicó que estas podrían ser revocadas de ser necesario.

Durante la presentación de la rendición de cuentas en el día de ayer, Castaños Guzmán explicó que, al momento de la elección del pleno saliente en el año 2016, la JCE se encontraba con una deuda de RD$2,400 millones de pesos que incluía partidas a suplidores, impuesto sobre la renta, alquiler de vehículos, plan de pensiones, publicidad, contratistas de obras civiles, entre otros.

Agregó que durante estos cuatro años “nos correspondió estabilizar las finanzas de la institución pagando las deudas y redimirlas todas a través del Comité de Deuda creado por el pleno de la JCE”.

En tal sentido, informó que la gestión saliente deja disponible en banco la suma de RD$104,166,421.47 millones de pesos, especializados para el pago de las deudas del proceso electoral de 2016, que se encuentren aún en proceso de acreditación. Además, indicó que, durante este ejercicio, se capitalizó el Plan de Pensiones que contaba apenas con RD$345 millones de pesos en Certificados Financieros, más el monto de los préstamos a empleados y funcionarios.

Dijo también que hoy la gestión saliente está entregando el Plan de Pensiones de los empleados de la JCE con RD$1,820,000,000.00 millones de pesos, depositados en Certificados Financieros a plazo fijo en el Banco de Reservas.