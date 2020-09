Roberto Rosario denuncia duró tres días sin luz tras reclamo a Edesur por aumento en la factura

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, denunció este miércoles que permaneció sin energía eléctrica durante tres días, luego de que, supuestamente, reclamara a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) por un aumento en su factura.

“En estos momentos una brigada de @EdesurRD trata de traerme la luz. Agradezco a nuestros vecinos por su paciencia, con el ruido de la planta, por más silenciosa que sea en estos tres (3) días de suplicio”, publicó Rosario en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el exfuncionario manifestó que la empresa generadora de electricidad recibe el reclamo, pero a pesar de eso, si el cliente no paga suspenden el servicio y luego continúan con la investigación.

“Lo de @EdesurRD no tiene madre. Si reclamas alta facturación ellos te incrementan el consumo y te cortan la luz. Si no desiste del reclamo, no te la vuelven a conectar. Y cuando te obligan después de 3 días sin luz vienen cuando les da la gana. ¿En un estado de derecho?”, detalló.

Explicó que en su residencia familiar todos trabajaban y pasan el día fuera por lo que considera es un abuso que el consumo de electricidad en la factura genere un monto de 35 mil o 40 mil pesos.

Dijo además que “en un Estado de Derecho, no es posible que si inicias reclamo contra una agencia del Estado en este caso @EdesurRD. Estos te coaccionan, si no pagas una parte y desiste de la acción te dejan sin energía, por más que resista terminas doblegado a la voluntad de la administración”.