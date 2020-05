Roberto Rosario asegura RD tiene condiciones para elecciones el 5 de julio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, aseguró que en el país se pueden realizar las elecciones el 5 de julio con el correcto protocolo para que la gente asista a votar, y que de no ejecutarse los comicios por la pandemia del Covid-19 la Constitución establece que las autoridades electas cesan en sus funciones el 16 de agosto.

“Hay unos especialistas en materia constitucional que han querido poner al ciudadano a establecer una discusión de un hecho improbable y hasta ahora irreal porque ya las elecciones están convocadas; pero en eso están obviando el artículo 274 de la Constitución que establece que todos los funcionarios electos concluyen su periodo el 16 de agosto de manera uniforme”, puntualizó.

Agregó que el artículo 275 de la Carta Magna establece que los funcionarios de los órganos constitucionales permanecen en sus cargos hasta tanto llegue quien los sustituyera en esas funciones.

“Estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral y otros órganos que de alguna manera se quedarían en el ejercicio de la función y no es lo mismo para el presidente y vicepresidente porque la sucesión presidencial está en un capítulo aparte y solo se legisla para el presidente electo, no para el que no ha sido electo, a partir del 16 de agosto ya el presidente Danilo Medina es un expresidente en la misma condición de Hipólito Mejía y la misma condición de Leonel Fernández”, subrayó Rosario al ser entrevistado por el periodista Pablo McKinney en su programa, “McKinney”.

Explicó que la solución que podría tener el tema es la relativa a los órganos constitucionales. “La ley orgánica le da facultad al Tribunal Constitucional para emitir un conjunto de sentencias y una de ellas es lo que se llama sentencias legislativas, mediante la cual el Tribunal Constitucional toma una serie de decisiones que pueden ayudar al funcionamiento del Estado, pero es muy extemporánea la discusión sobre ese tema, de lo que si estoy seguro es que no hay ninguna solución sobre la base de la continuación de los actuales integrantes del Poder Ejecutivo”, sostuvo.

El dirigente de la Fuerza del Pueblo sustentó que el gobierno ha manejado de manera errónea la pandemia del Covid-19 y que es necesario crear una comisión de la verdad para hacer un levantamiento territorial y social real de cuantos impactados tuvimos del Covid-19 y cuantas personas han fallecido por el virus porque no hay información real de qué tanto es el impactó el país.

“Ante la nueva realidad la gente prefiere la experiencia de Leonel, no un salto al vacío, no quiere un gobernante que no sepa siquiera estructurar ideas porque hoy es muy cómodo decir que te llevan una funda (de comida) pero lo difícil es que te presenten una idea de cómo se va a manejar el país después de la pandemia vamos a necesita a un gobernante experimentado y Leonel es el que ha enfrentado crisis de manera exitosa y la gente quiere ir a lo seguro y lo seguro ahora mismo es alguien que esté en capacidad de estructurar políticas públicas que garanticen la recuperación”, subrayó.

