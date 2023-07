Roberto Rosario advierte que en una alianza debe haber equidad entre actores

Dice Leonel representa una amenaza para reelección de Abinader 2024.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El coordinador del Sector Externo del partido Fuerza del Pueblo (FP), Roberto Rosario Márquez, advirtió a las fuerzas políticas que en una alianza deben entender que tiene que haber equidad, hay que saber ceder, tomar y que haya una fórmula en la cual sus integrantes se sientan representados.

El jefe del Sector Externo de la FP habló del tema en una entrevista en la plataforma política Gilbertymas por YouTube. Dijo que un frente opositor, uno de sus objetivos principales es que la gente viva, que pueda comer, que pueda tener más dinero y una mejor calidad de vida, así lo indica un comunicado recibido este jueves.

El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) argumentó que la FP se preparó para ganar las elecciones de febrero y mayo del 2024.

Explicó que de los 158 municipios que tiene el país dispone de 80 alcaldías, de las cuales hay 40 que seguro son ganadas por la FP.

Advirtió el político que el Gobierno sacará menos alcaldes que la oposición en su conjunto, acción que le complicará y está condenado perder las elecciones del año 2024.

«Yo pienso que en el Gobierno se siente amenazado por el expresidente Leonel Fernández, el contrato que se le dio el Partido Revolucionario Moderno (PRM) es hasta mayo de 2024», manifestó Rosario Márquez.

Al analizar la situación social y política del país, Rosario dijo que los apagones, el desempleo, la inseguridad ciudadana, define al PRM como una pesadilla para la República Dominicana, debido a que la gente no come igual, incluso, hay gente que come una vez al día.

El dirigente de la Fuerza del Pueblo, apuntó que la decisión del PRM, no cree en los organismos públicos, por eso acudió a la embajada de los Estados Unidos para que depuren sus aspirantes a posiciones electivas para las próximas elecciones. Roberto cree que la acción del PRM lesiona el principio de soberanía.

Reelección de Luis Abinader

Sobre el tema de la reelección, Rosario Márquez reveló que los últimos dos meses hay una polarización entre el expresidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader, con una diferencia de dos a tres puntos, lo que representa un empate técnico con 38% y 36%.

Finalmente, el abogado, Roberto Rosario declaró que el presidente Abinader va a la reelección y va a perder, el pueblo está evaluando una gestión catastrófica.

Relacionado