Roberto Manrique presenta a su “Familia de tres”; dice estar agradecido de la vida

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – El actor ecuatoriano, Roberto Manrique fue portada en esta semana de la revista People en Español, donde dio a conocer a su “Familia de tres”, compuesta por su pareja el ecuatoriano de ascendecia alemana Oliver Ranft, quien ha sido su compañero de vida por siete años y su mascota Mila, sintiéndose feliz en su nuestro circulo de amor y agradeciendo a la vida.

En una entrevista realizada por revista People en Español, el actor de 42 años, recordó el momento cuando tomó la decisión de informar a sus seguidores sobre su orientación sexual y su vida amorosa de siete años junto a su pareja.

“Salgo a correr y al final de mi ejercicio me doy cuenta que ese pequeño espacio de carencia está conectado con el hecho de que hay una parte de mi vida que no se permite fluir con total naturalidad. Tiene que ver con mi sexualidad y el público, y me doy cuenta de que el paso para amarme es compartirlo”, expresó.

Manrique afirmó que no era que escondía su sexualidad sino que día a día la vivía pero a discreción, con la salvedad que sus familiares y amigos cercanos si conocían su preferencia sexual.

“Siempre pensaba en factores como: ‘Tengo que hacerlo, decir que soy gay, en un momento estratégico, no vaya ser que los personajes que me den bla, bla, bla, o cuál va a ser la reacción de la gente, mi imagen se verá afectada’. Era esa evaluación de cómo va a ser el resultado, las consecuencias; sin embargo sabía que ese momento llegaría”, agregó.

Tras dar a conocer a su pareja, Oliver Ranft quien, además ejerce como estratega político especializado en derechos humanos y desarrollo, dijo que siempre supo que si llegaba el momento de que si Roberto Manrique se declara tenia que se desde la certeza y el amor que existe en su hogar, sintiendo mucha admiración y tranquilidad.

Ellos se denominaron una “Familia de tres”, pues la pareja que se conoció durante la Cumbre Internacional del Medio Ambiente que se celebró en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil en 2011, ahora goza de la compañía de Mila, una perrita que Manrique rescató de ser atropellada.

“Somos una familia a la que le gusta viajar muchísimo y tenemos la fortuna de que Mila es la mejor viajando; ha estado en 8 países. Nos sentimos muy cómodos con la exploración. Otra cosa que nos une en esta familia es la pasión por el servicio”, cuenta el artista que creó la organización “Juntos x la tierra”, y junto a Ranft también creó la fundación Desafío Ecuador tras el terremoto en Ecuador del 2016, a través de ella la pareja logró construir una escuela.

En una íntima plática con la revista People en Español, Manrique charló de su carrera profesional, su pasión por la sostenibilidad, del porqué dejó descansar su carrera como actor y su día a día junto a su compañero de vida.

“Estoy feliz con la vida que he formado, con el lugar emocional en el que estoy, de salud emocional y espiritual y psicológica a la que he llegado, pero me faltaba un paso. Faltaba este paso para ir más allá”, concluyó el actor.

