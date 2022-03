(VIDEO) Roberto Herrera asegura “el sector privado es el creador de las riquezas, es el que paga los impuestos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Roberto Herrera, presidente de la Cámara Americana de Comercio, consideró este martes que hay que acabar con criticar al sector privado y destacó que en su opinión “ojalá sea el país entero alianza público-privada y que trabajemos juntos, porque aquí todos somos dominicanos”.

“El sector privado es el creador de las riquezas, es el creador del empleo, el sector privado es el que paga los impuestos para que nuestros gobiernos puedan hacer lo que hacemos, es el que genera los recursos para que los colaboradores de las empresas puedan adquirir bienes y servicios y generen riquezas y dinamicen la economía”, expresó el también empresario al ser cuestionado por el segundo adjunto del Defensor del Pueblo, Darío Antonio Nin, quien lo cuestionó sobre el tema de alianzas públicos-privadas.

Nin le expresó a Herrera que “la percepción que se tiene del sector privado es de que por mucho que cae nunca suelta mucho y el pueblo tiene temor de que una alianza público-privada beneficie más al sector empresarial que al pueblo”.

En ese orden, le preguntó “¿Cómo garantizar que esa alianza genere beneficios que lleguen a República Dominicana y que no sean solo para los números de crecimiento económico (…) porque la percepción que se tiene es que el Estado le va a ceder bienes del sector público, al privado y qué va a devolver este para atrás para que sintamos que realmente vale la pena esa alianza?”.

Herrera, pese a destacar que esa pregunta se salía fuera de mi rol como Cámara Americana, consideró que era una oportunidad para referirse al tema y le dijo que “hay que ver qué tienen las alianzas, cuál tipo de alianza público-privada”, agregando que el expresidente de la República Leonel Fernández fue un visionario con el proceso de capitalización.

“Yo estoy en el sector energético y les puedo decir que el sector de generación eléctrica dominicana no tiene nada que envidiarle a ningún otro del mundo (…) esas empresas que antes estaban quebradas, las de generación eléctrica, hoy generan empleos de calidad, hoy pagan impuestos y le pagan dividendos al Estado que es su socio en un 50%”, destacó.

Insistió en que “deberíamos todos buscar la forma de hablar bien de lo que aporta el sector privado a la economía nacional”.

“Ahora, yo si les voy a decir una cosa con la que no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con el sector privado corrupto, no estoy de acuerdo con el sector privado que no cumpla con la ley. Ahora el que lo está haciendo bien y el Estado juega su rol de regulador y controlador de lo que está pasando debemos celebrarlo, aquí no le celebramos a nuestros empresarios, que pasaron esta pandemia garantizando sus operaciones bajo condiciones muy extremas, aquí no hubo falta de nada, aquí se garantizó el trabajo 24/7”, sostuvo Herrera durante el Foro Global Casa de Campo 2022.

