Roberto Fulcar: “En el nuevo modelo educativo la escuela va a ser una institución de la comunidad”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Educación, Roberto Fulcar manifestó este domingo que con el nuevo modelo de educación a implementarse a partir de este lunes, las escuelas dejarán de ser entidades exclusivas del Estado para ser entes vivos de las comunidades y ayudar a mejorar la vida de las familias.

En el modelo “Educación para vivir mejor”, la escuela va a ser una institución de la comunidad, “no solo del Estado, donde las cátedras que se impartan en los centros educativos también estarán disponibles en las tabletas para que los estudiantes lo compartan en sus hogares”, dijo Fulcar al ser entrevistado por el periodista Pablo McKinney.

El funcionario destacó que dicho modelo tiene como propósito que la educación en el país deje de ser una actividad ingenua, sin direccionamiento estratégico claro y “se convierta en una actividad consciente con propósitos claros orientados a transformar la vida de las personas”.

“La educación tiene que servir a eso, a que la gente pueda vivir mejor”, dijo Fulcar.

Explicó que además de los procesos tradicionales de las asignaturas normales, se pondrá especial énfasis en la formación ciudadana, en la que los estudiantes aprenderán, entre otras cosas, por ejemplo a no patear un gato en la calle o a no cruzar el semáforo en rojo.

Para ello, agregó, estarán las cátedras ciudadanas, un compendio preparado por expertos en cada tema, previamente revisado y aprobado por las autoridades educativas, que se les facilitará a los estudiantes para su formación y que éstos compartirán con el resto de la familia en sus hogares.

En adición a esto, Fulcar anunció el relanzamiento de todo el proceso de las Sociedades de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela, con el fin de “recuperar el rol de esa organización social que es el cordón umbilical entre la comunidad y la escuela”.

“El año anterior al covid fue el último año del viejo modelo educativo, el año escolar que terminó fue el año escolar del contexto del covid; es decir, no era lo que nosotros queríamos hacer, era lo que las circunstancias nos imponían, este año escolar 2020-2021 que se inicia el lunes 20 de septiembre es el primer año escolar del modelo educativo que estamos impulsando y con el cual está comprometido nuestro gobierno, especialmente el presidente Luis Abinader”, agregó.

Enfatizó que la transformación de la educación dominicana es su único proyecto y destacó su compromiso en demostrar que este nuevo modelo educativo sí será efectivo para así lograr que la República Dominicana salga de entre los países con más bajo índice de calidad educativa.

“Este año, Dios mediante, empieza nuestro modelo, “Educación para Vivir Mejor” y van a sentir la diferencia práctica y concreta, no en 20 años, si no en menos tiempo. “Siento que represento el deseo de la sociedad dominicana de no ser los últimos de la fila en temas de educación”, refirió Fulcar.

Concurso de Oposición Docente

Al ser cuestionado sobre los resultados iniciales del Concurso de Oposición Docente en que miles de maestros se están postulando a cargos en el sector educativo, Fulcar manifestó que dichas estadísticas solo se han referido al primer grupo que fue evaluado para nivel primario, faltando aún la mayoría de concursantes por tomar las pruebas.

Sin embargo, explicó que el escaso rendimiento evidenciado no es culpa personal de los docentes, sino que se origina en el tipo de de formación universitaria que reciben, por lo que se debe romper con ese círculo vicioso.

“El nivel de formación universitario impacta en la calidad de los procesos educativos y en los resultados de la educación, entonces, debemos romper ese círculo vicioso en el plan de estudio universitario para formar loa futuros maestros y maestras”, expresó.

Recalcó que la filosofía del concurso es igualdad de oportunidades y derechos para todos, sin excepciones para nadie, “porque lo contrario sería violatorio de la constitución, las leyes y el Estatuto de la Carrera Docente, como ocurría anteriormente”.

