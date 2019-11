Roberto Fulcar afirma no hay acuerdos con Leonel Fernández

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Roberto Fulcar, director político del proyecto Luis Abinader, afirmó que no existe ningún tipo de coalición o acuerdo con Leonel Fernández, sino más bien, alianzas parciales en los niveles municipales y congresuales con algunas de las organizaciones políticas que están dentro del bloque llamado Juntos Podemos, no así con Fuerza del Pueblo.

El alto dirigente político del Partido Revolucionario Moderno (PRM)fue categórico al afirmar que no existen alianzas con el expresidente Fernández, al tiempo que lo señaló como el mandatario que inauguró el modelo de gobierno actual al asumir el poder en el año 1996.

“No hay coalición entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Luis Abinader es el líder de la oposición de la República Dominicana, Luis Abinader representa el cambio político del país, nosotros no tenemos negociación de coalición con el expresidente Leonel Fernández. No hemos hecho una conversación con Leonel Fernández nunca, no se ha reunido Luis Abinader con Leonel Fernández”, sentenció Fulcar.

Al participar en el programa Consensuando, el cual es conducido por Gustavo Sánchez y Víctor D’ Aza y transmitido cada semana por el canal 19 de la empresa Cinevisión, Roberto Fulcar explicó en forma detallada que el PRM tiene acuerdos con partidos políticos que tienen alianza con la Fuerza del Pueblo, pero que no existe ninguna alianza directa entre las dos organizaciones que encabezan la oposición.

“El PRM como partido ha discutido la posibilidad de acuerdos en el nivel municipal para alcaldes, regidores, para directores y vocales y en el nivel congresual, especialmente, en el Senado de la República, ha discutido acuerdos con un grupo de partidos, hay partidos de esos que apoyan como candidato presidencial a Leonel Fernández si ganara la presidencia y otros a Luis Abinader”, sostuvo el dirigente perremeísta.

Fulcar reiteró que los partidos Revolucionario Social Demócrata, Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio y Alianza por la Democracia son las organizaciones con las que el PRM tiene acuerdos dentro de la sombrilla de Juntos Podemos, dejando claro con ello que con Fuerza del Pueblo no existe ninguna alianza.

Al responder la pregunta de Gustavo Sánchez sobre el transfuguismo, que por interpretación de la ley de Partidos y del Régimen Electoral hay quienes piensan que después de haber perdido un certamen pudieran tener la oportunidad de presentar sus candidaturas por otras parcelas políticas, el representante de Abinader se abstuvo de responder, con el argumento de que los abogados de su partido se encuentran discutiendo ese tema.

Sobre el Sistema del Voto Automatizado Furcal señaló que hay más sombras y debilidades que luces y fortalezas.

