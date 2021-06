Roberto Fulcar afirma cada vacuna es un golpe al coronavirus durante recorrido en SDE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Miles de personas de Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra, Boca Chica y San Luis acudieron este sábado a la jornada especial de vacunación comunitaria contra la covid-19, implementada por el Gobierno.

La jornada especial, que se desarrolla en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Azua, procura que los ciudadanos vayan a los centros de vacunación a inocularse, con el propósito de contrarrestar la pandemia del coronavirus.

El operativo en Santo Domingo Este ha hecho viral el slogan “Si tú no te has vacunado, a mí no me invite’ a nada”, que fue pronunciado por primera vez por el ministro de Educación, Roberto Fulcar, al hacer una exhortación el viernes desde un megáfono en el inicio de la jornada.

Los centros de vacunación lucen colmados de ciudadanos en todos los municipios y distritos de los seis territorios en los cuales fue estructurada la campaña en esta demarcación.

Al hablar este sábado en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en San Luis, donde una gran cantidad de personas acudió a vacunarse, el coordinador de la jornada, ministro de Educación, Roberto Fulcar, exhortó a los organizadores, coordinadores y líderes comunitarios a mantener el ritmo y el entusiasmo en el trabajo, y a los ciudadanos a cumplir con su responsabilidad, vacunándose y procurando que se vacunen los suyos.

Durante el operativo, Fulcar afirmó que cada vacuna es un golpe al coronavirus. El ministro de Educación, doctor Roberto Fulcar, quien coordinó la jornada en Santo Domingo Este, Guerra, San Luis, La Caleta y Boca Chica, declaró que es la decisión del presidente Luis Abinader y de todo el gobierno ayudar a lograr un gran éxito en la jornada.

“Esta jornada que estamos teniendo esta semana en la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia y Azua ha disparado el lugar de República Dominicana en términos de vacunación”, expresó el ministro.

Dijo que “Estamos cimeros hoy como uno de los países con más vacunados según la cantidad de habitantes y ese es el resultado de la voluntad colectiva del Gobierno, de las iglesias, de las comunidades, de los ayuntamientos, de los legisladores, de los políticos y de todo el liderato social de la República Dominicana”.

Agregó que este es el deber, es un tema país y que “vamos a enfrentar y vencer juntos la pandemia del coronavirus”.

El ministro estuvo acompañado de la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez; el director ejecutivo del INTRANT, Rafael Arias; la viceministra de Extensión Regional de la Juventud, Avril Reyes Rodríguez; el director municipal de la Junta Distrital de San Luis, Rodolfo Valera, funcionarios del Instituto de Formación Técnico- Profesional (INFOTEP), y el cura párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de San Luis, Nicolás Cuello.

El director municipal de la Junta Distrital de San Luis destacó el arduo trabajo que se está desarrollando con el seguimiento del ministro, por disposición del presidente, Luis Abinader, y agradeció al pueblo por su alto nivel de conciencia e integración.

“Es un paso agigantado que estamos dando y estamos agradecidos del gobierno y de todas las instituciones que se han involucrado en este proceso, especialmente en el distrito municipal San Luis”, expresó Rodolfo Valera.

Mientras que el padre Nicolás Cuello de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, dijo que “estamos contentos porque nos visita el ministro Fulcar y porque estamos haciendo el trabajo de vacunar a las personas. Estamos deseosos de que las personas se acerquen y de que podamos todos colaborar para que se vacunen”.

Asimismo, el dirigente comunitario, Juan Aníbal José Paulino, informó que todos los líderes comunitarios, las iglesia evangélicas, católicas y adventistas de San Luis están involucrados en la jornada.

La jornada de vacunación se enmarca dentro de la campaña VacúnateRD que se realiza en todo el todo el país.

Personas de diferentes edades, residentes en esas localidades de la provincia Santo Domingo, acataron el llamado que hizo el Gobierno para frenar la pandemia y acudieron masivamente a los centros habilitados para ser inoculados.

Relacionado